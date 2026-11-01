Главные новости недели в Нижегородской области к 1 ноября
Предел госдолга Нижегородской области хотят увеличить до 85% от доходов. Соответствующий законопроект губернатор внес в региональный парламент.
Для нового жилого комплекса в Нижнем Новгороде хотят снести 24 дома. Минград области опубликовал проект комплексного развития территории в границах улицы Березовской, проспекта Героев и Московского шоссе.
Балахнинские депутаты утвердили Антона Быкова главой МСУ. Он сменил Андрея Дранишникова, который ушел летом ради мандата в региональном заксобрании.
Гордума Нижнего Новгорода согласовала сокращения в мэрии. Четыре департамента реорганизуют в два, должности вице-мэра и главы Нижегородского района объединят.
Volkswagen не смог оспорить в Верховном суде локальное банкротство в России по заявлению АО «Камея». Компания выкупила 16,9 млрд руб. и 40,05 тыс. евро долга концерна перед Горьковским автозаводом за разрыв соглашения о контрактной сборке машин в Нижнем Новгороде и оспаривает продажу российских активов Volkswagen.
Председателя комиссии гордумы Арзамаса по экономике Романа Лаптева обвинили в получении взятки от инвестора. Фигурант арестован до 22 декабря включительно.
Прокуратура оспаривает контракты нижегородского проекта «Социальный участковый» из-за взятки. Арбитражный суд начал рассматривать иск о признании ничтожными договоров на 31,7 млн руб., которые «Дом народного единства» заключил с ООО «Центр информационного содействия» политтехнолога Михаила Халуги.
Нижегородский парламент принял закон о налоговом вычете для венчурных инвесторов из других регионов. Льгота распространится на стартапы в приоритетных направлениях инвестполитики области.
Годовая инфляция в Нижегородской области в сентябре 2026 года замедлилась до 5,6% после роста до 5,9% в августе. Инфляция в Приволжском федеральном округе в прошедшем месяце составила 6,6%.