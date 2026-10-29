Вот АНО что
Прокуратура оспаривает контракты проекта «Социальный участковый» из-за взятки
Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать иск прокуратуры о признании ничтожными договоров на 31,7 млн руб. для проекта «Социальный участковый». Эти контракты АНО «Дом народного единства» достались ООО «Центр информационного содействия» политтехнолога Михаила Халуги, осужденного за мошенничество во время выборов в Дзержинске. По версии прокуратуры, ООО получило контракты благодаря взятке экс-руководителю АНО Роману Кошелеву. Ответчик с претензиями не согласен, подчеркивая, что АНО не относится к госучреждениям, вина Романа Кошелева еще не доказана, а сама инкриминируемая ему взятка подрядчика не касается.
Арбитражный суд в предварительном заседании рассмотрел иск прокуратуры Нижегородской области к ООО «Центр информационного содействия» — компании политтехнолога Михаила Халуги. Истец потребовал признать ничтожными договоры ООО с АНО «Дом народного единства» на сумму 31,7 млн руб. для проекта «Социальный участковый», который позиционируется как объединение активных жителей в качестве связующего звена между населением и властью. В прокуратуре полагают, что два договора в июле 2024 года и январе 2025-го подрядчику обеспечил экс-директор АНО Роман Кошелев, которого обвинили в получении 800 тыс. руб. взятки. Уголовное дело в отношении Романа Кошелева сейчас на стадии предварительного расследования. По данным «Ъ-Приволжье», его передадут в суд до конца года.
В своем иске прокуратура потребовала аннулировать контракты и взыскать многомиллионную сумму в пользу АНО, учрежденного областным министерством внутренней политики. Ранее истец добился ареста счетов ООО в Альфа-банке в качестве обеспечительной меры, которую юристы компании пытаются отменить. На заседании 29 октября они сообщили суду, что контракты были законными, с них уплачены налоги в размере 1,6 млн руб. и к делу необходимо привлечь ФНС: если договоры признают ничтожными, бюджет должен будет вернуть ООО эту сумму.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центр информационного содействия» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году с уставным капиталом 20 тыс. руб. Компания специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. В равных долях ей владеют Владимир Снегов и Михаил Халуга. Генеральный директор — Александра Халуга. Выручка организации в 2025 году составила 31,6 млн руб., чистая прибыль — 5,2 млн руб.
Иск прокуратуры ответчики не признали в полном объеме. Они сообщили, что надзорный орган не вправе предъявлять АНО подобные требования в рамках Арбитражно-процессуального кодекса. «Дом народного единства» как автономная некоммерческая организация, по их словам, не может считаться госучреждением. В этой связи производство по делу подлежит прекращению, полагают представители ООО. Более того, основания для признания сделок ничтожными, их антисоциальную цель и умысел прокурор не доказал, добавили юристы. Они подчеркнули, что инкриминируемое экс-руководителю АНО нарушение закона само по себе не превращает сделку в антисоциальную: предполагаемое получение должностным лицом незаконного вознаграждения не является целью заключения контрактов и не свидетельствует об умысле компании. Также, по словам юристов, судом не установлены обстоятельства, которые легли в основу иска: приговор Роману Кошелеву еще не оглашен.
Привлекать ФНС к делу, как и приостанавливать его по ходатайству ООО, суд отказался. Основное разбирательство начнется в декабре.
Добавим, совладельца компании, политтехнолога Михаила Халугу, в июне признали виновными в мошенничестве на выборах в думу Дзержинска вместе с бывшим исполнительным секретарем местного отделения «Единой России» Марией Килиной. Суд установил, что фигуранты собирали деньги с кандидатов в депутаты, и назначил им условные сроки со штрафами.