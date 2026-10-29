Вот АНО что

Иск прокуратуры ответчики не признали в полном объеме. Они сообщили, что надзорный орган не вправе предъявлять АНО подобные требования в рамках Арбитражно-процессуального кодекса. «Дом народного единства» как автономная некоммерческая организация, по их словам, не может считаться госучреждением. В этой связи производство по делу подлежит прекращению, полагают представители ООО. Более того, основания для признания сделок ничтожными, их антисоциальную цель и умысел прокурор не доказал, добавили юристы. Они подчеркнули, что инкриминируемое экс-руководителю АНО нарушение закона само по себе не превращает сделку в антисоциальную: предполагаемое получение должностным лицом незаконного вознаграждения не является целью заключения контрактов и не свидетельствует об умысле компании. Также, по словам юристов, судом не установлены обстоятельства, которые легли в основу иска: приговор Роману Кошелеву еще не оглашен.