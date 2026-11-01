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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

«Праздник почившей демократии»

В Польше разразился конституционный кризис: реакция мировых СМИ
Открытое противостояние президента и премьер-министра Польши из-за ситуации с верховной судебной инстанцией Польши — Конституционным трибуналом — широко освещается в мире. Кто-то винит президента Кароля Навроцкого в превышении полномочий, кто-то в равной степени критикует действия и правительства, и оппозиции.
Полиция охраняет территорию Конституционного трибунала

Полиция охраняет территорию Конституционного трибунала

Beata Zawrzel / AP

Rzeczpospolita (Варшава, Польша)

Праздник почившей демократии, или Как вылечить трибунал кордоном и дубинкой
Политики из правящей коалиции знают, что решение судьи Корвин-Пиотровской юридически спорно. Оппозиционные политики, в свою очередь, знают, что юридически спорным является отказ президента привести к присяге судей, выбранных Сеймом. Однако обе стороны признают, что их сомнения не имеют значения, поскольку в этой игре значение имеет не правда, а политическая выгода. Вне зависимости от партий нами управляют циники, а избиратели набивают животы попкорном, устроившись перед своими телевизорами. А трибунал как был в грязи, так и останется там лежать.

Global Times (Пекин, Китай)

Польский конституционный кризис отражает растущую поляризацию и в стране, и по всей Европе
Конфликт отражает глубокие идеологические и партийные противоречия между польскими премьер-министром и президентом, которые представляют противостоящие друг другу политические партии. Это также и отражение растущей политической поляризации в Польше и по всей Европе… Его стоит рассматривать не как конфронтацию между правящей партией и оппозицией, а как бой между двумя противоборствующими политическими силами внутри государственной системы страны… Кризис может также перекинуться и на европейскую политику… Если политические силы в своей борьбе за власть будут все больше обращаться к методам, которые отходят от существующих институциональных процедур и эта практика получит признание, это может подорвать демократические институты и верховенство закона в ЕС. В то же время эта ситуация может придать дополнительный импульс крайне правым силам, углубляя политический раскол и поляризацию по всей Европе.

Судебный кризис и попытка госпереворота: что происходит в Польше. Главное

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Trouw (Амстердам, Нидерланды)

Обвинения в перевороте в Польше вслед за конфронтацией между президентом и судьями
Оппозиция говорит о «перевороте». Полицейский кордон окружает Конституционный трибунал Польши. Президент в спешке прерывает государственный визит в Сенегал. А в час ночи он, брыкаясь и толкаясь, прорывается в Конституционный суд, где устраивает выволочку находящимся там судьям и приказывает им покинуть здание. Выглядит как хаос в одной из банановых республик. Но на самом деле в центре всего — отказ президента Польши Кароля Навроцкого привести к присяге новоназначенных судей, даже при том, что конституция обязывает его это сделать. Тем самым он выдает себе право вето, которым польский президент не обладает… Расширение президентских полномочий — откровенное нарушение конституции, но ровно этого Навроцкий и хочет. Президент стремится к созданию системы, в которой президент, а не парламент, решает все.

CNN (Атланта, США)

Напряженность вокруг Конституционного суда Польши накалилась до предела из-за открытого противостояния премьер-министра и президента страны
Конфликт вокруг… Конституционного трибунала, скорее всего, углубит политическую поляризацию в Польше за год до парламентских выборов, усилив противостояние между проевропейским правительством и консервативно-националистической оппозиционной Партией закона и порядка. Критики в Польше и Европейском союзе обвиняли правившую с 2015 по 2023 год партию в том, что она установила политический контроль над ключевыми институтами судебной власти. Реформы, введенные ее правительством, привели к введению санкций ЕС в отношении Польши.

Штурм трибунала в Варшаве

Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве
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Полиция и демонстранты у здания Конституционного трибунала в Варшаве

Kai Taller / Sipa / ТАСС

По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»
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По заявлениям полиции, между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения, в полицейских кидали «различные предметы»

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста
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Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на акции протеста

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейский кордон
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Полицейский кордон

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов
5/135/13

Отстраненный от должности председатель Конституционного трибунала Богдан Свечковский (в центре) в толпе демонстрантов

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала
6/136/13

Участники акции протеста у здания Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала
7/137/13

Полицейские перекрывают дорогу к зданию Конституционного трибунала

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши
8/138/13

Демонстрантка с фотографией премьер-министра Польши Дональда Туска в военной форме — намек на генерала Ярузельского, последнего руководителя коммунистической Польши

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию
9/139/13

Протестующие всеми силами пытались донести свою позицию

Piotr Lapinski / NurPhoto / Getty Images

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание
10/1310/13

Полиция пресекает попытки протестующих прорваться в здание

Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Полицейские у ограды трибунала
11/1311/13

Полицейские у ограды трибунала

Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями
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Президент Польши Кароль Навроцкий (на фото справа) объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями

Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski / Reuters

Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала
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Наутро сотрудники полиции особого назначения перекрыли цепью вход в здание Конституционного трибунала

Artur Widak / Anadolu / Getty Images

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Польша

Авторы

  • Николай Зубов
    Николай Зубов
    руководитель группы иностранной информации