«Праздник почившей демократии»

Конфликт отражает глубокие идеологические и партийные противоречия между польскими премьер-министром и президентом, которые представляют противостоящие друг другу политические партии. Это также и отражение растущей политической поляризации в Польше и по всей Европе… Его стоит рассматривать не как конфронтацию между правящей партией и оппозицией, а как бой между двумя противоборствующими политическими силами внутри государственной системы страны… Кризис может также перекинуться и на европейскую политику… Если политические силы в своей борьбе за власть будут все больше обращаться к методам, которые отходят от существующих институциональных процедур и эта практика получит признание, это может подорвать демократические институты и верховенство закона в ЕС. В то же время эта ситуация может придать дополнительный импульс крайне правым силам, углубляя политический раскол и поляризацию по всей Европе.