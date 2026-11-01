Те еще кадры

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Как Сергей Лавров на встречу «Группы двадцати» в Атланту съездил
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» в Атланте (США). В ходе встречи он изложил российские подходы к факторам глобальной напряженности, прежде всего в ключевых для мировой экономики сферах энергетической и продовольственной безопасности, стабильного функционирования цепочек поставок и судоходства. Однако из-за демарша ряда его западных коллег широкое освещение в СМИ получила не содержательная часть мероприятия, а история с несостоявшимся групповым фото.
Встреча глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» в Атланте (штат Джорджия) была важна не только сама по себе, но и как часть подготовки саммита этого неформального клуба крупнейших экономик мира, который пройдет в середине декабря в Майями (Флорида). На него, напомним, приглашен и президент РФ Владимир Путин. Накануне вылета делегации Сергея Лаврова в США в Кремле сказали, что решение по поводу личного участия главы государства еще не принято, и было понятно, что оно будет зависеть помимо ряда других факторов и от того, как пройдет министерское заседание.
А оно для делегации российского министра началось с необходимости преодолевать бюрократические формальности. Посольство США в Москве до последнего тянуло с выдачей виз, из-за чего в МИД РФ даже предположили, что «не все в Вашингтоне рады планируемому визиту российской делегации». Неприятности продолжились и в точке назначения: совещание должно было по традиции начаться с совместного фотографирования, однако несколько западных министров иностранных дел — немецкий, британский, австралийский и польский (который вообще не должен был принимать участия в мероприятии — Польша не входит в G20, но оказался в Атланте по приглашению американской стороны) — отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым. Свой демарш они объяснили тем, что совместное фото создало бы впечатление «нормализации отношений с Россией», а для них даже намек на это неприемлем.
Сергей Лавров отреагировал на это с присущей ему иронией: «Я называю это "дипломатией семейного фото". Если для них главное, как они выглядят на "семейном фото" и кто стоит с ними рядом, то этим все сказано».
В аналогичном тоне ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Как говорится, напугал (глава МИДа Германии Йоханн.— “Ъ”) Вадефуль Сергея Викторовича обнаженной немецкой дипломатией. Традиционный "принципиальный разворот МИД ФРГ на 360 градусов": месяц назад Вадефуль сам напросился на переговоры (с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.— “Ъ”), позировал перед СМИ, а теперь испугался фотографироваться, выдав это за "позицию"»,— написала она в своем Telegram-канале. При этом Мария Захарова также опубликовала фотографии с большого количества встреч и переговоров, которые состоялись у Сергея Лаврова с коллегами по G20 «на полях» совещания в Атланте. Отдельные контакты «на ногах» были у российского министра и с его американским коллегой Марко Рубио.
История с несостоявшимся групповым фото тем не менее стала едва ли не главным сюжетом в западных СМИ при освещении мероприятия, притом что на повестке министерской встречи «Группы двадцати» были куда более важные вопросы. Сергей Лавров, как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи изложил российские подходы к факторам глобальной напряженности, прежде всего в ключевых для мировой экономики сферах энергетической и продовольственной безопасности, стабильного функционирования цепочек поставок и линий судоходства. Кроме того, он напомнил о важности укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления и противодействия недобросовестной конкуренции, а также осудил деструктивные действия по подрыву международной торговли, включая перехваты торгового флота, санкции и арест активов. Помимо этого Сергей Лавров подчеркнул, что Россия остается надежным торговым партнером, ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга нуждающихся стран, и отдельно отметил значительный транспортно-логистический потенциал РФ, включая расширение возможностей Северного морского пути.
Хозяев встречи — американцев — российский министр похвалил за прагматичный подход к ее повестке, желание деполитизировать обсуждаемые вопросы и сконцентрироваться на реальных проблемах.
Однако и такой подход не позволил сгладить многочисленные противоречия: участникам встречи не удалось согласовать совместное заявление, и госсекретарь США Марко Рубио смог подвести итоги заседания лишь в заявлении от имени страны-председателя.
Состоявшиеся в Атланте дискуссии он назвал «откровенными и содержательными», отметив, что министры сконцентрировались на вопросах энергетической безопасности, устойчивости цепочек поставок и геополитической напряженности, включая Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. Подходы к ситуации вокруг этих транспортных артерий, оказавшихся частично заблокированными после начала военной кампании США и Израиля против Ирана, Марко Рубио в своем заявлении и устном комментарии к нему изложил с точки зрения американской стороны. По его словам, США теперь «с нетерпением ждут саммита лидеров в Майами».
Между тем на встрече глав государств в Майями может оказаться представитель еще одной страны, не входящей в число двадцати крупнейших экономик мира, а именно Украины. Отвечая в воскресенье на вопрос журналиста, намерен ли он позвать Владимира Зеленского во Флориду, президент США Дональд Трамп ответил утвердительно. «Да, (в этом.— “Ъ”) нет проблемы. Я считаю, что война между Украиной и Россией закончится в не столь отдаленном будущем»,— сказал он (цитата по ТАСС).
Приглашение президентом США Владимира Зеленского в Майами поставит перед российской стороной куда более сложную проблему с точки зрения представительства на предстоящем саммите, нежели протокольные мелочи вроде совместного фотографирования.