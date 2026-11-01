Те еще кадры

История с несостоявшимся групповым фото тем не менее стала едва ли не главным сюжетом в западных СМИ при освещении мероприятия, притом что на повестке министерской встречи «Группы двадцати» были куда более важные вопросы. Сергей Лавров, как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи изложил российские подходы к факторам глобальной напряженности, прежде всего в ключевых для мировой экономики сферах энергетической и продовольственной безопасности, стабильного функционирования цепочек поставок и линий судоходства. Кроме того, он напомнил о важности укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления и противодействия недобросовестной конкуренции, а также осудил деструктивные действия по подрыву международной торговли, включая перехваты торгового флота, санкции и арест активов. Помимо этого Сергей Лавров подчеркнул, что Россия остается надежным торговым партнером, ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга нуждающихся стран, и отдельно отметил значительный транспортно-логистический потенциал РФ, включая расширение возможностей Северного морского пути.