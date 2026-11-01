Россия введет визы для граждан Черногории с 30 декабря в качестве ответной меры
Россия введет визовый режим для граждан Черногории с 30 декабря, сообщили «Ъ» в российском посольстве в Подгорице. Эта мера станет ответным шагом на отмену безвизового режима со стороны черногорских властей.
Решение Черногории о введении визового режима для граждан РФ вступило в силу 1 ноября. Двустороннее соглашение о взаимных поездках, которое действовало с 2008 года, было аннулировано. Теперь для поездки в Черногорию россиянам потребуется национальная виза либо действующий въездной документ одной из стран, которые признает Подгорица, в том числе любой страны Шенгенского соглашения.
МИД Черногории уведомил Москву о разрыве безвизового соглашения еще 28 сентября. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова тогда заявила, что этот шаг разрушает «многолетние наработки российско-черногорских отношений», а также показывает невозможность сохранения нейтрального статуса для новых членов Евросоюза. По ее словам, меры ударят по черногорскому бизнесу.
Введение визового режима продиктовано планами Черногории присоединиться к Евросоюзу к 2028 году. Для этого стране потребуется завершить все переговоры о вступлении до конца текущего года, после чего получить согласие всех 27 стран-участниц. Согласно официальной статистике, туризм дает 26% черногорского ВВП. Ежегодно республику посещают около 230 тыс. россиян.