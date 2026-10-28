Арзамасского депутата Романа Лаптева арестовали по обвинению в коррупции
Председателя комиссии гордумы Арзамаса по имущественным и земельным отношениям, градостроительству и развитию экономики, депутата от «Справедливой России» Романа Лаптева обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурант арестован до 22 декабря включительно, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Как полагает следствие, он предложил руководителю строительной компании помощь в заключении с мэрией договора аренды земельного участка для реализации инвестпроекта. За это он якобы попросил перевести 4,8 млн руб. на счет подконтрольной организации под видом оказания юридических услуг. 22 октября на счет поступило 2,4 млн руб.
По данным регионального УФСБ, следствие устанавливает возможных соучастников противоправной деятельности и иные эпизоды преступления.
Как писал «Ъ-Приволжье», у надзорных органов уже были претензии к депутату Лаптеву. Прокуратура, подсчитав доходы за 2015-2017 годы, решила, что он с супругой не мог купить квартиру стоимостью 2,2 млн руб. на законно заработанные средства. Надзор решил изъять недвижимость в доход государства, но до фактического изъятия дело не дошло: депутат несколько лет оспаривал решение в судах.
Роман Лаптев указывал на неверные расчеты: по его словам, квартиру семья приобрела на материнский капитал, кредит и 600 тыс. руб., взятые у тестя и друзей.