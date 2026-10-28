Арзамасского депутата Романа Лаптева арестовали по обвинению в коррупции

Как полагает следствие, он предложил руководителю строительной компании помощь в заключении с мэрией договора аренды земельного участка для реализации инвестпроекта. За это он якобы попросил перевести 4,8 млн руб. на счет подконтрольной организации под видом оказания юридических услуг. 22 октября на счет поступило 2,4 млн руб.