Инфляция в Нижегородской области замедлилась до 5,6%

Регулятор отметил снижение цен на сезонные овощи и фрукты благодаря поставкам местной продукции и урожаю в южных российских регионах. При этом в регионах ПФО, кроме Саратовской области и Марий Эл, дорожали топливо и услуги образования, а также заграничные туры.