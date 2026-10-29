Инфляция в Нижегородской области замедлилась до 5,6%
Годовая инфляция в Нижегородской области в сентябре 2026 года замедлилась до 5,9% после роста до 5,9% в августе, сообщили в Волго-Вятском ГУ Центробанка. Инфляция в Приволжском федеральном округе в прошедшем месяце составила 6,6% против 6,7% в августе.
Регулятор отметил снижение цен на сезонные овощи и фрукты благодаря поставкам местной продукции и урожаю в южных российских регионах. При этом в регионах ПФО, кроме Саратовской области и Марий Эл, дорожали топливо и услуги образования, а также заграничные туры.
Ситуация с топливом существенно повлияла на инфляцию в последние месяцы, отмечается в сообщении.