Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Приволжье

Инфляция в Нижегородской области замедлилась до 5,6%

Годовая инфляция в Нижегородской области в сентябре 2026 года замедлилась до 5,9% после роста до 5,9% в августе, сообщили в Волго-Вятском ГУ Центробанка. Инфляция в Приволжском федеральном округе в прошедшем месяце составила 6,6% против 6,7% в августе.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Регулятор отметил снижение цен на сезонные овощи и фрукты благодаря поставкам местной продукции и урожаю в южных российских регионах. При этом в регионах ПФО, кроме Саратовской области и Марий Эл, дорожали топливо и услуги образования, а также заграничные туры.
Ситуация с топливом существенно повлияла на инфляцию в последние месяцы, отмечается в сообщении.
Владимир Зубарев