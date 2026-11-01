С чем связаны протесты в городах Европы?

Изначально организаторы рассчитывали собрать около 184 тыс. человек. По их оценке, на улицы вышли примерно 100 тыс. Вечером в нескольких городах к демонстрациям присоединялись радикальные группы. На площади Розенталер-плац в Берлине в полицейских и журналистов летели петарды и куриные яйца. В итоге в столице из 3 тыс. человек около 60 задержаны.