С чем связаны протесты в городах Европы?
Обзор зарубежной прессы
Настоящая «Ночь ужасов» прошла в крупных городах Европы: в Хэллоуин волна молодежных протестов охватила Германию, Францию, Швейцарию, Нидерланды и другие страны. Многие активисты были в масках и тематических костюмах, скрывающих лица. В некоторых странах протесты перерастали в беспорядки и грабежи. Манифестанты били витрины, грабили магазины, поджигали машины и устраивали драки с полицией. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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В отличие от других европейских стран, Германия столкнулась с молодежными акциями в ночь на Хэллоуин впервые за последнее время. Как пишет Bild, протесты прошли в 34 городах, а их участники выступали против дорогой жизни, проблем образования и возвращения воинской обязанности. Многие немцы опасаются, что новая модель добровольной службы станет первым шагом к возвращению призыва. Начиналось все мирно, но позже переросло в столкновения с полицией, поджоги и мародерство.
Изначально организаторы рассчитывали собрать около 184 тыс. человек. По их оценке, на улицы вышли примерно 100 тыс. Вечером в нескольких городах к демонстрациям присоединялись радикальные группы. На площади Розенталер-плац в Берлине в полицейских и журналистов летели петарды и куриные яйца. В итоге в столице из 3 тыс. человек около 60 задержаны.
Во Франкфурте-на-Майне участники беспорядков разбивали витрины, грабили торговые точки, в том числе парфюмерный, спортивный и оружейный магазины. По данным Bild позже одного человека задержали с двумя украденными винтовками. В Гамбурге, Кельне, Штутгарте и Лейпциге также произошли столкновения, применялась пиротехника, горели баррикады. Несколько полицейских получили ранения.
Reuters рассматривает события в Германии в контексте протестов поколения Z и в других странах, прежде всего, во Франции. Там минувшей ночью также прошла очередная волна протестов. По данным властей, всего по стране на акции вышли около 320 тыс. человек, из них 70 тыс. — в Париже. Задержаны более 500 активистов. При этом молодежные организации насчитали почти 0,5 млн участников, отмечает агентство France-Presse.
Акции во Франции продолжаются уже третью субботу подряд. Изначально ученики лицея Сент-Экзюпери под Парижем жаловались на нехватку преподавателей, финансирования образования и экзаменационную систему. К октябрю забастовки охватили более 1 тыс. учебных заведений по всей стране. Затем к ним присоединились студенты, родители, профсоюзы и бывшие участники движения «желтых жилетов». Повестка расширилась от школьных проблем до недовольства дорогой жизнью и социальным неравенством, напоминает Le Figaro.
Протесты дошли и до Швейцарии. На улицах Цюриха крайне левые радикалы бросали бутылки, возводили и поджигали баррикады, нападали на полицейских и мирных жителей, угоняли и жгли мусоровозы, громили бары и витрины, сообщает местная газета 20 Minuten. Полиция отвечала водометами и слезоточивым газом. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро. Протестующие выступают против войны в секторе Газа, полиции и роста фашизма, также многие недовольны стоимостью жилья, продуктов и обучения.