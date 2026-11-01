Новак: российский дизель попадает на рынки ЕС под другими марками
Российское дизельное топливо, импорт которого в ЕС запрещен уже несколько лет, иногда все же появляется на европейских рынках под разными марками. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе»,— сказал господин Новак в комментарии информационной службе «Вести». С февраля 2023 года действует эмбарго на поставки российских нефтепродуктов (бензина, дизеля, керосина, мазута) в Евросоюз. В будущем ЕС планирует и вовсе отказаться от энергоносителей из России.
The Wall Street Journal еще три года назад писала о возможном реэкспорте российского сырья из Северной Африки в Европу. Осенью 2024 года испанские СМИ узнали, что по такой схеме только в Испанию было поставлено дизельного топлива на сумму около €2 млрд.