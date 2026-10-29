Нижегородский парламент принял закон о налоговом вычете для венчурных инвесторов
Заксобрание Нижегородской области одобрило сразу в двух чтениях закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль пришедшим из других регионов организациям, которые вкладываются в венчурные проекты через инвестиционные товарищества или закрытые паевые фонды (ПИФ). Вопрос на заседании 29 октября утвердили без доклада и обсуждений, поправки к внесенному губернатором законопроекту от депутатов не поступили.
Как писал «Ъ-Приволжье», льгота распространится на стартапы в сфере IT, науки, онлайн-торговли, финансовых услуг, производства компьютеров, машин, транспорта и других отраслей из приоритетных направлений инвестполитики региона. Налоговый вычет составит 100% вклада в товарищество или оплаты паев, ставка по налогу на прибыль инвесторов — 8,5%.
Организации, претендующие на преференции, должны работать за пределами Нижегородской области не менее трех лет до вступления закона в силу и быть зарегистрированными в Нижегородской области после его вступления.
В региональном правительстве ожидают, что нововведения будут приносить областному бюджету около 5 млрд руб. в год.
Министр экономразвития области Александр Соловьев ранее пояснял, что инвесторам вернут в виде вычета половину налога на прибыль. При этом их затраты должны начинаться с 50 млн руб. в течение трех лет после покупки паев или подписания договора с инвестиционным товариществом. Также им предстоит открыть филиал или расширить существующий, чтобы консолидированный бюджет Нижегородской области получил дополнительные поступления НДФЛ и налога на имущество.
Закон вступит в силу 1 января 2027 года.