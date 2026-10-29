Нижегородский парламент принял закон о налоговом вычете для венчурных инвесторов

Министр экономразвития области Александр Соловьев ранее пояснял, что инвесторам вернут в виде вычета половину налога на прибыль. При этом их затраты должны начинаться с 50 млн руб. в течение трех лет после покупки паев или подписания договора с инвестиционным товариществом. Также им предстоит открыть филиал или расширить существующий, чтобы консолидированный бюджет Нижегородской области получил дополнительные поступления НДФЛ и налога на имущество.