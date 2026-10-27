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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Приволжье

Балахнинские депутаты утвердили Антона Быкова главой МСУ

Совет депутатов Балахнинского округа Нижегородской области проголосовал за назначение Антона Быкова главой МСУ. Об этом господин Быков рассказал в своих соцсетях.

соцсети Антона Быкова

Он поблагодарил губернатора Глеба Никитина за доверие, а депутатов — за поддержку.
Глава региона назначил Антона Быкова временно исполняющим полномочия главы Балахнинского округа в начале октября. До этого он был главой Краснобаковского округа.
Место балахнинского главы освободилось еще в июне: Андрей Дранишников вместе с председателем совета депутатов Константином Дежурновым ушли в отставку в преддверии выборов в Законодательное собрание области, куда они выдвинулись от «Единой России». По итогам прошедших в сентябре выборов оба стали депутатами областного парламента.
Галина Шамберина