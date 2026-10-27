Балахнинские депутаты утвердили Антона Быкова главой МСУ
Совет депутатов Балахнинского округа Нижегородской области проголосовал за назначение Антона Быкова главой МСУ. Об этом господин Быков рассказал в своих соцсетях.
Он поблагодарил губернатора Глеба Никитина за доверие, а депутатов — за поддержку.
Глава региона назначил Антона Быкова временно исполняющим полномочия главы Балахнинского округа в начале октября. До этого он был главой Краснобаковского округа.
Место балахнинского главы освободилось еще в июне: Андрей Дранишников вместе с председателем совета депутатов Константином Дежурновым ушли в отставку в преддверии выборов в Законодательное собрание области, куда они выдвинулись от «Единой России». По итогам прошедших в сентябре выборов оба стали депутатами областного парламента.