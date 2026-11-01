Департамент транспорта Москвы рекомендовал водителям перейти на зимнюю резину
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю. Езда на летней резине при среднесуточной температуре не выше 5-7°C может быть опасной, предупреждают в Дептрансе.
Когда дороги начнут замерзать, сцепление машины на летней резине с поверхностью будет хуже. Это повышает риск попадания в аварию. «Тормозной путь увеличивается, и машина начинает вести себя непредсказуемо»,— добавили в ЦОДД.
Дептранс напоминает, что ночью и утром температура воздуха ниже, из-за чего на отдельных участках дороги уже может образоваться гололедица. «Также не откладывайте замену, если вы регулярно ездите между Москвой и областью: за городом холодает раньше»,— указано в сообщении. Кроме того, рекомендуется использовать зимнюю стеклоомывающую жидкость.
Синоптики ожидают, что в ночь на 2 ноября температура воздуха в Москве опустится до 7 °C, а днем будет держаться не выше 8 °C. 3 и 4 ноября ночная температура составит от 2 °C до 2 °C, дневная — от 3 °C до 5 °C.