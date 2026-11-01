Департамент транспорта Москвы рекомендовал водителям перейти на зимнюю резину

Дептранс напоминает, что ночью и утром температура воздуха ниже, из-за чего на отдельных участках дороги уже может образоваться гололедица. «Также не откладывайте замену, если вы регулярно ездите между Москвой и областью: за городом холодает раньше»,— указано в сообщении. Кроме того, рекомендуется использовать зимнюю стеклоомывающую жидкость.