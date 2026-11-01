Мужчина напал с ножом на инспектора Госавтоинспекции в Москве
Прохожий напал с ножом на сотрудника Госавтоинспекции на улице Фруктовой в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.
Сотрудник ГИБДД ночью приехал на место аварии, в которой столкнулись электровелосипед и легковой автомобиль. В этот момент мимо проходил мужчина, который «решил воспрепятствовать проверочным мероприятиям» и дважды ударил сотрудника правоохранительных органов ножом. Полицейский выстрелил в него из табельного оружия.
Нападавший госпитализирован. После выписки его доставят на допрос. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК), которая предусматривает до пожизненного лишения свободы. Расследование контролирует Чертановская межрайонная прокуратура.