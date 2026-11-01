Мужчина напал с ножом на инспектора Госавтоинспекции в Москве

Сотрудник ГИБДД ночью приехал на место аварии, в которой столкнулись электровелосипед и легковой автомобиль. В этот момент мимо проходил мужчина, который «решил воспрепятствовать проверочным мероприятиям» и дважды ударил сотрудника правоохранительных органов ножом. Полицейский выстрелил в него из табельного оружия.