А долгу-то

Параллельно Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Volkswagen в жалобе на решение об индексации размера долга перед АО «Камея» на 8,3 млрд руб., а структурам Porsche — на арест активов в качестве обеспечительной меры для включения их в конкурсную массу должника. В части процентов суд признал обоснованным их начисление на убытки и невозвращенную оплату с 1 апреля 2022 года по ключевой ставке ЦБ в отношении рублевого долга и по ставке 5% на долг в евро. В споре об аресте активов Porsche представители концерна настаивали, что в отчетности структур «Порше Руссланд» и «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» за 2025 год отражена неопределенность по поводу возможности продолжения деятельности в России с грядущим сокращением работников. Однако суд решил, что средства компаний для расчетов с сотрудниками, бюджетом и партнерами арестованы не были, и отклонил жалобу.