А долгу-то
Volkswagen не смог оспорить в Верховном суде локальное банкротство в России
Верховный суд отказал Volkswagen AG в жалобе на введение в отношении германского концерна в России процедуры локального банкротства по заявлению АО «Камея». Компания выкупила 16,9 млрд руб. и 40,05 тыс. евро долга концерна перед Горьковским автозаводом за разрыв соглашения о контрактной сборке машин в Нижнем Новгороде и оспаривает продажу российских активов Volkswagen. Параллельно кредитор добился индексации долга на 8,3 млрд руб. с его включением в конкурсную массу должника и ареста структур Porsche, которые VW также не удалось обжаловать.
Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу Volkswagen AG на введение в отношении концерна процедуры локального банкротства, которую инициировало АО «Камея», выкупившее за 120 млн руб. долг германского производителя перед Горьковским автозаводом в размере 16,9 млрд руб. и 40,05 тыс. евро. Как писал «Ъ-Приволжье», крупную сумму в рублях и валюте автозавод отсудил у бывшего партнера в 2024 году за разрыв соглашения о контрактной сборке автомобилей в Нижнем Новгороде. По иску «Камеи» в сентябре 2025 года Арбитражный суд Москвы ввел банкротную процедуру в отношении Volkswagen, а в октябре включил бывший долг автозавода в конкурсную массу должника. Обжаловать эти решения юристам германского концерна не удалось.
В кассационной жалобе в Верховный суд они просили отменить решения российских судов со ссылкой на отсутствие условий для введения банкротства иностранного юрлица. Ранее юристы отмечали, что у Volkswagen нет необходимых для процедуры локального банкротства тесных связей с Россией: доля выручки концерна на российском рынке до 2022 года, когда было принято решение об уходе из страны в связи с началом СВО, не превышала 2%, и VW работал через дочернее ООО «Фольксваген Груп Рус». Доля концерна в российской структуре позднее была отчуждена с разрешения правительственной комиссии: в 2023 году Volkswagen сообщил о продаже российских активов, включая завод в Калуге, компании «Арт-Финанс» (сейчас «АГР Холдинг»).
Но, как следует из решения Верховного суда, российские суды справедливо установили, что должник является иностранным юрлицом, которое на постоянной основе работало в стране и состояло на налоговом учете. Более того, Volkswagen продолжает вести экономическую деятельность через аффилированных лиц, и его задолженность перед кредитором не погашена. В итоге ВС РФ отказался рассматривать кассационную жалобу германского концерна, следует из опубликованного решения.
Параллельно Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Volkswagen в жалобе на решение об индексации размера долга перед АО «Камея» на 8,3 млрд руб., а структурам Porsche — на арест активов в качестве обеспечительной меры для включения их в конкурсную массу должника. В части процентов суд признал обоснованным их начисление на убытки и невозвращенную оплату с 1 апреля 2022 года по ключевой ставке ЦБ в отношении рублевого долга и по ставке 5% на долг в евро. В споре об аресте активов Porsche представители концерна настаивали, что в отчетности структур «Порше Руссланд» и «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» за 2025 год отражена неопределенность по поводу возможности продолжения деятельности в России с грядущим сокращением работников. Однако суд решил, что средства компаний для расчетов с сотрудниками, бюджетом и партнерами арестованы не были, и отклонил жалобу.
Добавим, в рамках локального банкротства должника АО «Камея» также оспаривает сделки по продаже российских активов Volkswagen, включая завод в Калуге и дистрибутора MAN (сейчас МТБР), а конкурсный управляющий VW — выплату «Порше Руссланд» 4 млрд руб. дивидендов в пользу иностранных участников. В качестве последствий недействительности сделок с долями в уставных капиталах российских структур заявлены требования о возврате активов в конкурсную массу должника, дивиденды просят взыскать с аффилированных Volkswagen иностранных юрлиц. Суд рассмотрит эти заявления в декабре.