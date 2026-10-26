Для нового ЖК на проспекте Героев в Нижнем Новгороде хотят снести 24 дома

Проект освоения территории предполагает снос 27 объектов недвижимости, включая старое здание детского сада и 24 многоквартирных дома. Среди домов восемь аварийных, их снесут в любом случае. Остальные соответствуют критериям КРТ — их жители будут сами решать, участвовать ли в проекте.