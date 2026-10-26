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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Приволжье

Для нового ЖК на проспекте Героев в Нижнем Новгороде хотят снести 24 дома

Минград Нижегородской области опубликовал проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в границах улицы Березовской, проспекта Героев и Московского шоссе в Московском районе Нижнего Новгорода. Участок охватывает территорию площадью более 9,2 га.
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Минград Нижегородской области

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Минград Нижегородской области

Проект освоения территории предполагает снос 27 объектов недвижимости, включая старое здание детского сада и 24 многоквартирных дома. Среди домов восемь аварийных, их снесут в любом случае. Остальные соответствуют критериям КРТ — их жители будут сами решать, участвовать ли в проекте.
На освобождаемой площадке планируют построить 25 домов высотой до 20 этажей, два многоуровневых паркинга и детский сад на 120 мест. Предполагаемый общий объем строительства — 148,4 тыс. кв. м, жилой площади — 91 тыс. кв. м.
Строительство школ не планируется. Предполагается, что жильцам новых домов хватит мест в существующих школах №73 и №64.
Галина Шамберина