Для нового ЖК на проспекте Героев в Нижнем Новгороде хотят снести 24 дома
Минград Нижегородской области опубликовал проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в границах улицы Березовской, проспекта Героев и Московского шоссе в Московском районе Нижнего Новгорода. Участок охватывает территорию площадью более 9,2 га.
Проект освоения территории предполагает снос 27 объектов недвижимости, включая старое здание детского сада и 24 многоквартирных дома. Среди домов восемь аварийных, их снесут в любом случае. Остальные соответствуют критериям КРТ — их жители будут сами решать, участвовать ли в проекте.
На освобождаемой площадке планируют построить 25 домов высотой до 20 этажей, два многоуровневых паркинга и детский сад на 120 мест. Предполагаемый общий объем строительства — 148,4 тыс. кв. м, жилой площади — 91 тыс. кв. м.
Строительство школ не планируется. Предполагается, что жильцам новых домов хватит мест в существующих школах №73 и №64.