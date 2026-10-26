Предел госдолга Нижегородской области увеличат до 85% от доходов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин инициировал увеличение предельного размера госдолга региона с 75% до 85% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. Законопроект внесен в региональный парламент.
Поправки потребовались для реализации инфраструктурных проектов за счет привлекаемых федеральных инвесткредитов, погашение которых требует дополнительных рыночных займов.
По данным областного минфина, на 1 октября 2026 года госдолг Нижегородской области составил 222,065 млрд руб., увеличившись на 12 млрд руб. (на 57%) за месяц. Федеральные бюджетные кредиты составляют 56,6% госдолга, коммерческие — 31,3%, государственные ценные бумаги — 11,5%, госгарантии — 0,6%.
Как писал «Ъ-Приволжье», бюджет Нижегородской области на 2027–2029 годы верстают с дефицитом 31,1 млрд руб. — на 39,5% больше, чем в первоначальных параметрах бюджета 2026 года. Доходы бюджета увеличатся на 4,4% — до 346,7 млрд руб., расходы — на 9,7% (до 388,79 млрд руб.).