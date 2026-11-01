Кредитов набралось на срок

По версии следствия, роль фигуранта заключалась в подборе через его ООО, специализировавшееся на оказании услуг в области бухгалтерского учета, фиктивных компаний для получения кредитов в Темпбанке. В частности, в деле, которое рассматривается Лефортовским судом с апреля прошлого года, речь идет о содействии подсудимым топ-менеджменту Темпбанка при получении в 2016–2017 годах кредитов на 824,5 млн руб. ООО «Русэкспорт» и ООО «Омекрон». Отметим, что в июне 2021 года по аналогичному эпизоду Иван Курганский был осужден на три года условно. Речь в том деле шла о выдаче Темпбанком шести кредитов ООО «Олимп» в период с 25 декабря по 25 ноября 2016 года на общую сумму около 90 млн руб. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета фиктивных фирм «ПромКомТрейдинг», «Омекрон», «Технопорт», «Крост», «Эмиссия проект», «Рекон». Причем, по версии следствия, все выданные кредиты не имели какого-либо обеспечения и не проходили процедуры одобрения кредитным комитетом.