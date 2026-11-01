Кредитов набралось на срок
Бизнесмена предлагают осудить за помощь в хищении средств Темпбанка
Пять с половиной лет колонии общего режима затребовал гособвинитель в столичном суде для предполагаемого пособника расхитителей средств обанкротившегося Темпбанка Ивана Курганского. По версии следствия, за несколько лет бизнесмен помог топ-менеджменту финансового учреждения вывести из него более 800 млн руб. В 2021 году по одному из эпизодов фигурант уже был осужден на три года условно, теперь ему грозит реальный срок.
В Лефортовском суде столицы прошли прения по делу обвиняемого в пособничестве в особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств Темпбанка бывшего гендиректора ООО «Гарант» Ивана Курганского. Прокурор попросил назначить находящемуся под подпиской о невыезде подсудимому наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы и штраф 1 млн руб.
По версии следствия, роль фигуранта заключалась в подборе через его ООО, специализировавшееся на оказании услуг в области бухгалтерского учета, фиктивных компаний для получения кредитов в Темпбанке. В частности, в деле, которое рассматривается Лефортовским судом с апреля прошлого года, речь идет о содействии подсудимым топ-менеджменту Темпбанка при получении в 2016–2017 годах кредитов на 824,5 млн руб. ООО «Русэкспорт» и ООО «Омекрон». Отметим, что в июне 2021 года по аналогичному эпизоду Иван Курганский был осужден на три года условно. Речь в том деле шла о выдаче Темпбанком шести кредитов ООО «Олимп» в период с 25 декабря по 25 ноября 2016 года на общую сумму около 90 млн руб. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета фиктивных фирм «ПромКомТрейдинг», «Омекрон», «Технопорт», «Крост», «Эмиссия проект», «Рекон». Причем, по версии следствия, все выданные кредиты не имели какого-либо обеспечения и не проходили процедуры одобрения кредитным комитетом.
Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту вывода активов из ПАО «Московский акционерный банк "Темпбанк"» следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило в июне 2018 года после обращений в правоохранительные органы Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, взявшего на себя обязательства кредитного учреждения.
Лицензии при наличии долга в размере более чем 13 млрд руб. банк лишился за восемь месяцев до этого из-за того, что его бизнес, по данным регулятора, «был ориентирован на обслуживание интересов его собственников».
К образованию на балансе банка огромного объема проблемных активов, как выяснилось, привело кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами Темпбанка и не осуществлявших реальной деятельности. В частности, как установило следствие, в период с декабря 2014 года по март 2017 года по указанию руководства банка были выданы ничем не обеспеченные кредиты четырем подконтрольным им ООО — «Русэкспорт», «Омекрон», «Селена» и «Олимп» — почти на 1 млрд руб., которые в итоге были похищены.
Причастность к преступлению бывших председателя правления Темпбанка Михаила Гаглоева и члена правления и совладелицы кредитного учреждения Елены Апанасенко была установлена следователями лишь через полтора года после начала расследования.
Тогда же оба фигуранта, по данным “Ъ”, были допрошены в качестве подозреваемых и 15 ноября 2019 года отпущены под подписку о невыезде. Выйдя из кабинета следователя, фигуранты едва ли не в тот же день скрылись, и уже 22 ноября их пришлось объявлять в розыск.
Позже Кузьминский суд Москвы заочно избрал им меру пресечения в виде ареста, а с 13 марта 2020 года оба экс-финансиста находятся в международном розыске.
Следы Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко, оказавшихся в разыскной базе Интерпола, как сообщал “Ъ”, были обнаружены в Австрии, где их и задержали. В июле 2021 года Верховный суд этой страны одобрил решение земельного суда об удовлетворении запроса Генпрокуратуры России об экстрадиции беглецов на родину. Однако сначала их выдаче помешало прервавшееся из-за пандемии COVID-19 авиасообщение между Москвой и Веной, а после начала СВО эта процедура застопорилась окончательно.
В итоге приговор за особо крупную растрату Лефортовский суд 15 декабря 2025 года обоим экс-банкирам вынес заочно. Михаил Гаглоев и Елена Апанасенко получили по семь лет колонии общего режима. Срок начнет исчисляться с момента задержания осужденных на территории России или с момента экстрадиции.