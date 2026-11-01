Bloomberg: ОПЕК+ сохранит квоты на добычу нефти в декабре

В сентябре страны ОПЕК+ завершили постепенную отмену сокращения поставок на 1,65 млн б/с, которая была утверждена в 2023 году. По действующей сейчас квоте Россия может добывать 9,9 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия — 10,5 млн баррелей в сутки.