Bloomberg: ОПЕК+ сохранит квоты на добычу нефти в декабре
Семерка ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, согласна сохранить текущие производственные планы и на декабрь. Два информированных представителя организации сообщили Bloomberg, что на заседании 1 ноября проголосуют за то, чтобы не менять квоты на добычу нефти до конца года.
В сентябре страны ОПЕК+ завершили постепенную отмену сокращения поставок на 1,65 млн б/с, которая была утверждена в 2023 году. По действующей сейчас квоте Россия может добывать 9,9 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия — 10,5 млн баррелей в сутки.
Информацию подтверждают источники Reuters. По их мнению, ближайших изменений в стратегии нефтедобычи ОПЕК+ стоит ждать уже в 2027 году.