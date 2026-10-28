Главные новости за 28 октября. Кубань, Крым, Адыгея
На социальную поддержку жителей Краснодарского края направят 91 млрд руб. Средства в том числе пойдут на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.
В Адыгее до конца 2026 года планируют привести к нормативному состоянию четыре моста общей протяженностью более 160 погонных метров. Работы на сооружениях региональных дорог ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Краснодарский топливный трейдер обанкротился из-за долга в 41,7 млн руб. В отношении компании введена процедура наблюдения.
На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий подтопления, ситуация постепенно улучшается. В Ялте и Алупке спасатели и сотрудники администрации проводят расчистку русел рек и отводят воду. К работам привлечены 245 человек и 47 единиц техники.
Объем отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий Крыма за январь—август 2026 года превысил 139 млрд руб., что на 14,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Землетрясение магнитудой 3,1, зафиксированное в начале недели в Черном море вблизи Таманского полуострова, как и ряд других небольших, имевших в последнее время место на юге России, следует расценивать как позитивные события, снижающие риск крупных катастроф.
Расследование уголовного дела о хищении сельхозпродукции и денежных средств на сумму свыше 922 млн руб. завершено. Обвиняемый — 46-летний генеральный директор коммерческой организации из Ставрополя. Ему вменяются 13 фактов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В Сочи трое бывших полицейских получили по три с половиной года колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Такое решение вынес Адлерский районный суд в отношении Николая Клименко, Руслана Хатхоху и Георгия Каракяна.
Законодательное собрание Краснодарского края увеличило расходы регионального бюджета на 2026 год на 11 млрд руб. После корректировки общий объем краевой казны составит 588 млрд руб.
В Краснодарском крае от гриппа привились более 1,4 млн человек, в том числе около 500 тыс. детей. В этом году планируют привить от гриппа свыше 2,7 млн жителей края.