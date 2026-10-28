Краснодарский топливный трейдер обанкротился из-за долга в 41,7 млн рублей

Согласно определению суда, на руководителя компании возложена обязанность в течение 15 дней предоставить временному управляющему и суду перечень имущества, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за последние три года. Ежемесячно руководитель обязан информировать управляющего об изменениях в составе активов.