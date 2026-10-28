Краснодарский топливный трейдер обанкротился из-за долга в 41,7 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление банка о признании банкротом местного топливного трейдера ООО «Эд-Эм» Групп. Как следует из определения суда, в отношении компании введена процедура наблюдения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно материалам дела, общая сумма требований банка, подлежащая включению в третью очередь реестра кредиторов, составляет 41,7 млн рублей основного долга и 77,7 тыс. рублей финансовых санкций. Дополнительно суд постановил взыскать с компании 321,4 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины.
Задолженность сформировалась по трем кредитным договорам, заключенным в 2024 году на общую сумму 30 млн рублей: №2310216677-24-1 от 06.06.2024 (8 млн руб. под 25,11% годовых); №2310216677-24-2 от 25.07.2024 (7 млн руб. под 3,2% годовых); №2310216677-24-3 от 24.03.2024 (15 млн руб. под 26,54% годовых).
Обеспечением по всем договорам выступало поручительство директора компании Эдгара Геворкяна — Варвары Геворкян.
Директор «Эд-Эм» Групп присутствовал на заседании, не возражал против введения наблюдения и признал наличие долга. Доказательств частичного погашения задолженности или иных расчетов, предусмотренных ст. 65 АПК РФ, ответчик суду не представил.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эд-Эм» Групп зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал компании составляет 100 тысяч рублей. Учредитель — Эдуард Геворкян. Выручка компании за 2024 год составила 188,94 млн рублей, прибыль — 199 тысяч рублей.
Согласно определению суда, на руководителя компании возложена обязанность в течение 15 дней предоставить временному управляющему и суду перечень имущества, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за последние три года. Ежемесячно руководитель обязан информировать управляющего об изменениях в составе активов.
Временным управляющим утвержден Олег Шмидт, член Союза «СРО АУ СЗ».
В соответствии со ст. 63 закона «О несостоятельности (банкротстве)», исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям с «ЭД-ЭМ» ГРУПП приостановлено.
Следующее заседание по делу о банкротстве назначено на 4 февраля 2027 года. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.