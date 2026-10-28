Сейсмолог назвал зафиксированные на юге мелкие землетрясения «полезными»
Землетрясение магнитудой 3,1, зафиксированное в начале недели в Черном море вблизи Таманского полуострова, как и ряд других небольших, имевших в последнее время место на юге России, следует расценивать как позитивные события, снижающие риск крупных катастроф. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал заведующий сейсмической лабораторией Кубанского государственного университета Алексей Мухин.
В понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в Анапе специалисты зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера на глубине 10 км. До этого сообщалось о фиксации подземных толчков в Черном море в 18 км от Севастополя утром 22 июня. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром 25 сентября в акватории Черного моря вблизи Сочи.
«Литосферные плиты находятся в постоянном движении: 1-4 сантиметра в год и взаимодействуют между собой. При их взаимодействии часть энергии движения и деформации переходит в упругую деформацию. Когда напряжение превышает порог прочности породы, происходит разрыв горной породы, и накопившаяся энергия высвобождается в виде сейсмических волн. Мы ощущаем это как землетрясение», — объясняет «Ъ-Кубань» заведующий сейсмолабораторией КубГУ Алексей Мухин.
Специалист отмечает, что интенсивность толчков зависит от близости к разломам между литосферными плитами. Для сравнения он привел разрушительное землетрясение в Турции, которое случилось из-за близости к разлому, где Аравийская плита сходится с Евразийской. Территория Кубани также является частью этого сейсмического пояса, но находится дальше от опасного разлома. Наиболее частые проявления сейсмики в Краснодарском крае фиксируются в двух районах: Сочи-Туапсе и Новороссийск-Анапа. Например, в районе Сочи в среднем раз в сто лет происходят землетрясения в 7 баллов. Современные дома его вполне выдерживают без разрушений.
«То, что землетрясения происходят с какой-то периодичностью, это норма. Таким образом высвобождается накопившаяся энергия, и происходит релаксация напряжений в земной коре. Поэтому лучше несколько слабых землетрясений, постепенно снимающих напряжение, чем одно сильное», — резюмировал заведующий сейсмической лабораторией КубГУ.