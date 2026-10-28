Сейсмолог назвал зафиксированные на юге мелкие землетрясения «полезными»

Специалист отмечает, что интенсивность толчков зависит от близости к разломам между литосферными плитами. Для сравнения он привел разрушительное землетрясение в Турции, которое случилось из-за близости к разлому, где Аравийская плита сходится с Евразийской. Территория Кубани также является частью этого сейсмического пояса, но находится дальше от опасного разлома. Наиболее частые проявления сейсмики в Краснодарском крае фиксируются в двух районах: Сочи-Туапсе и Новороссийск-Анапа. Например, в районе Сочи в среднем раз в сто лет происходят землетрясения в 7 баллов. Современные дома его вполне выдерживают без разрушений.