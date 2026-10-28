На соцподдержку жителей Кубани направят 91 млрд рублей
На социальную поддержку жителей Краснодарского края направят 91 млрд руб. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на очередной 89-й сессии краевого парламента, сообщает пресс-служба администрации края.
По словам главы Кубани, учитывая перераспределение и увеличение расходной части бюджета, большую часть дополнительных средств в этом году направляют на поддержку жителей — 12,8 млрд руб. Средства в том числе пойдут на помощь участникам специальной военной операции и их семьям.
«Мы в неоплатном долгу перед нашими защитниками и будем их поддерживать, сколько потребуется. Всего расходы на социальную поддержку в 2026 году составят 91 миллиард рублей»,— заявил губернатор.
Отмечается, что на санаторно-курортное лечение участников СВО добавили 77 млн руб. Расходы на эту меру поддержки составят 405 млн руб.
Кроме того, на выплату зарплат педагогам детских садов дополнительно предусмотрели еще 763 млн руб. Общий объем финансирования дошкольных организаций в этом году составит 38,6 млрд руб. На компенсацию оплаты жилья, отопления и освещения для сельских педагогов дополнительно направят 267 млн руб., всего 800 млн руб. в этом году.
На закупку лекарств для льготников всего выделили 18,2 млрд руб., добавив еще 549 млн руб. На помощь по догазификации для льготных категорий предусмотрели дополнительно 126 млн руб., общая сумма поддержки достигает 720 млн руб.