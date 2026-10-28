На соцподдержку жителей Кубани направят 91 млрд рублей

Кроме того, на выплату зарплат педагогам детских садов дополнительно предусмотрели еще 763 млн руб. Общий объем финансирования дошкольных организаций в этом году составит 38,6 млрд руб. На компенсацию оплаты жилья, отопления и освещения для сельских педагогов дополнительно направят 267 млн руб., всего 800 млн руб. в этом году.