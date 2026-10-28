Более 1,4 млн жителей Кубани привились от гриппа

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Владимира Крушельницкого, сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, в мобильных пунктах вакцинации или на работе. В крае работают мобильные медицинские бригады, которые выезжают на предприятия и в организации, проводят профилактические осмотры и вакцинируют сотрудников. Для иммунизации населения в медучреждениях региона сформировали более 1,3 тыс. прививочных бригад. Мобильные пункты развернуты в крупных городах края — Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Анапе.