Более 1,4 млн жителей Кубани привились от гриппа
В Краснодарском крае от гриппа привились более 1,4 млн человек, в том числе около 500 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По словам министра здравоохранения Краснодарского края Владимира Крушельницкого, сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, в мобильных пунктах вакцинации или на работе. В крае работают мобильные медицинские бригады, которые выезжают на предприятия и в организации, проводят профилактические осмотры и вакцинируют сотрудников. Для иммунизации населения в медучреждениях региона сформировали более 1,3 тыс. прививочных бригад. Мобильные пункты развернуты в крупных городах края — Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Анапе.
В Краснодаре мобильные пункты работают в будни с 09:00 до 18:00 на Главной городской площади (ул. Красная, 122) и в сквере имени Г.К. Жукова (ул. Красная, 35). В выходные с 9:00 до 17:00 привиться можно в парке «Солнечный остров» (ул. Трамвайная, 2) и в Чистяковской роще (ул. Колхозная, 86).
В этом году планируют привить от гриппа свыше 2,7 млн жителей края.