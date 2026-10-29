Путин поддержал открытие трех африканских посольств в Москве
Ботсвана, Сейшельские острова и Того намерены открыть посольства в Москве в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, дипмиссиям африканских стран оказывается необходимая поддержка.
«Знаем и о намерениях Ботсваны, Сейшельских островов и Того в ближайшее время открыть свои посольства в Москве и, естественно, поддерживаем это», — сказал Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».
Россия также расширяет дипломатическое присутствие в африканских государствах, добавил президент. На сегодняшний день открыто 48 российских посольств, уточнил он.
Задача расширить российское дипломатическое присутствие на всем Африканском континенте была поставлена по итогам саммита «Россия —Африка», прошедшего в 2023 году. Тогда посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил о планах открыть посольства почти во всех странах Африки. Он назвал «не вполне разумными» решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы.