Следовавший из Москвы в Архангельск самолет подал сигнал о возгорании
Самолет рейса SU 6337, следовавший из Москвы в Архангельск, подал сигнал о возгорании на борту перед посадкой. В итоге воздушное судно успешно село в аэропорту места назначения, сообщили ТАСС в авиагавани Талаги.
«Наши службы были готовы, расчет прибыл. Самолет сел, пассажиров высадили штатно, багаж выдали штатно»,— рассказал собеседник агентства. Обошлось без пострадавших. При осмотре судна очагов возгорания не обнаружено.
Telegram-канал Shot писал, что сигнал о возгорании сработал в багажном отделении самолета Superjet во время снижения на высоте около 900 м. Рейс из Москвы в Архангельск, по данным Shot, выполняла авиакомпания «Россия». На борту находились 78 пассажиров.