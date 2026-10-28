В Адыгее отремонтируют четыре моста до конца 2026 года

Ремонтируют мосты через реки Улька, Фарс и Чехрак. Два сооружения расположены в Гиагинском районе — на дорогах Белореченск — Гиагинская — Дружба и на подъезде к хутору Карцеву. Еще один мост через реку Чехрак находится на трассе Дружба — Егерухай в Кошехабльском районе. Четвертый, через реку Улька, расположен на дороге Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск в Шовгеновском районе.