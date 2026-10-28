В Адыгее отремонтируют четыре моста до конца 2026 года
В Адыгее до конца 2026 года планируют привести к нормативному состоянию четыре моста общей протяженностью более 160 погонных метров. Работы на сооружениях региональных дорог ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в минстрое республики.
Ремонтируют мосты через реки Улька, Фарс и Чехрак. Два сооружения расположены в Гиагинском районе — на дорогах Белореченск — Гиагинская — Дружба и на подъезде к хутору Карцеву. Еще один мост через реку Чехрак находится на трассе Дружба — Егерухай в Кошехабльском районе. Четвертый, через реку Улька, расположен на дороге Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск в Шовгеновском районе.
Проектами предусмотрены демонтаж изношенных элементов, возведение новых конструкций, устройство проезжей части и установка элементов безопасности. По словам начальника отдела строительства регионального «Автодора» Павла Бахтина, состояние мостов напрямую влияет на безопасность движения и надежность транспортного сообщения между населенными пунктами. Работы должны повысить долговечность сооружений и улучшить транспортную доступность территорий.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее за девять месяцев 2026 года привели к нормативному состоянию 28 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 73,6 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно в республике строят дорогу Гузерипль — Лаго-Наки и второй этап третьей очереди обхода Майкопа.