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«Сын эмигрантов подарил Америке легенду»

Павел Шинский — о создателе Heinz

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Генри Джон Хайнц с детства мечтал вернуться к корням. Его предки веками возделывали землю на западе Германии, а родители бежали за океан в поисках американской мечты. Сам Генри Джон родился в Питтсбурге в 1844 году. Отец мечтал вырастить из него помощника в семейной кирпичной мастерской, а мать хотела видеть его священником. Мальчик же предпочитал возиться в домашнем огороде и учиться у матери премудростям консервирования.
В 25 лет он начал свой первый бизнес и стал торговать хреном и огурцами, маринованными по собственным рецептам. Семь лет экспериментов на кухне и на производстве расширили ассортимент почти до 60 позиций. Одной из них стал томатный соус. По признанию Хайнца, это был самый сложный рецепт из всех, над которыми ему приходилось работать. Выпускать его начали в 1876 году, а 20 лет спустя New York Times назвала кетчуп Heinz «американской национальной приправой».
Так сын немецких эмигрантов подарил Америке легенду. Символично.
«Коммерсантъ FM». Культово с Павлом Шинским

Авторы

  • Павел Шинский
    Павел Шинский
    обозреватель