«Сын эмигрантов подарил Америке легенду»

В 25 лет он начал свой первый бизнес и стал торговать хреном и огурцами, маринованными по собственным рецептам. Семь лет экспериментов на кухне и на производстве расширили ассортимент почти до 60 позиций. Одной из них стал томатный соус. По признанию Хайнца, это был самый сложный рецепт из всех, над которыми ему приходилось работать. Выпускать его начали в 1876 году, а 20 лет спустя New York Times назвала кетчуп Heinz «американской национальной приправой».