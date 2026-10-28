Расходы бюджета Кубани на 2026 год увеличили на 11 млрд рублей
Законодательное собрание Краснодарского края увеличило расходы регионального бюджета на 2026 год на 11 млрд руб. После корректировки общий объем краевой казны составит 588 млрд руб., сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, октябрьские изменения бюджета позволяют перераспределить средства с учетом текущих потребностей региона. Часть расходов, не относящихся к первоочередным, оптимизировали, высвободив финансирование для выполнения социальных обязательств.
Дополнительные средства направят на поддержку жителей, в том числе участников специальной военной операции и их семей. Также увеличены расходы на оплату труда педагогов детских садов, закупку льготных лекарств и санаторно-курортное лечение военнослужащих.
Отдельные бюджетные решения связаны с демографической политикой. В частности, в регионе планируют отмечать День кубанской многодетной семьи. По словам господина Кондратьева, праздник призван подчеркнуть значимость почти 100 тыс. многодетных семей края.
Кроме того, в Краснодарском крае вводится административная ответственность за склонение к аборту при отсутствии медицинских показаний. Инициатива, как отметил губернатор, направлена на поддержку будущих матерей и защиту женщин от психологического давления.