Объем отгруженных товаров собственного производства в Крыму превысил 139 млрд рублей
Объем отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий Крыма за январь—август 2026 года превысил 139 млрд руб., что на 14,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Одной из мер поддержки отрасли остается субсидирование расходов предприятий на сертификацию систем менеджмента в соответствии с национальными и международными стандартами. Финансирование предоставляется в рамках государственной программы республики «Развитие промышленного комплекса».
В 2026 году на эти цели дополнительно выделили 6 млн руб. в рамках антикризисных мер правительства Крыма. Число предприятий, получивших поддержку для прохождения сертификации, достигло 29.
В качестве примера эффективности этой меры власти привели крымского производителя электросварочного оборудования, получившего сертификат «Сделано в России». Документ подтверждает соответствие продукции установленным критериям и, как ожидается, будет способствовать ее продвижению на рынке.