Дело о хищении сельхозпродукции на 922 млн рублей передано в суд Усть-Лабинска
Расследование уголовного дела о хищении сельхозпродукции и денежных средств на сумму свыше 922 млн руб. завершено. Обвиняемый — 46-летний генеральный директор коммерческой организации из Ставрополя. Ему вменяются 13 фактов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В единое производство соединены 14 уголовных дел. Материалы направлены в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Период противоправной деятельности — июнь 2024 года — октябрь 2025 года. Обвиняемый заключал договоры с сельхозпредприятиями, ИП, кредитными и некредитными организациями из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Запорожской областей. Предмет договоров — поставка, хранение и переработка сельхозпродукции. Параллельно привлекались заемные и кредитные средства при отсутствии намерения исполнять обязательства в полном объеме.
По версии следствия, схема включала получение продукции с отсрочкой платежа, прием предоплаты за будущие поставки и займы, а также частичное исполнение обязательств для сохранения доверия контрагентов. Пшеницу, ячмень, рапс и подсолнечник вывозили на склады подконтрольных организаций в Усть-Лабинске Краснодарского края, где продукцию продавали третьим лицам — в том числе с выдачей чужой за собственную. Часть выручки не направлялась на расчеты с поставщиками и кредиторами.
В одном из эпизодов предприятие передало обвиняемому семена подсолнечника на сумму свыше 1,5 млрд руб.; с учетом частичного погашения долга ущерб поставщика составил более 313 млн руб. В другом эпизоде подконтрольная компания получила зерновые и масличные культуры на сумму свыше 228 млн руб. при непогашенной задолженности более 161 млн руб. Общее число пострадавших организаций и ИП — 14, совокупный ущерб — свыше 922 млн руб.
В октябре 2025 года обвиняемый объявлен в федеральный розыск, в ноябре задержан в Ставрополе. По ходатайству следователя к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.