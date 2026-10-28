Дело о хищении сельхозпродукции на 922 млн рублей передано в суд Усть-Лабинска

По версии следствия, схема включала получение продукции с отсрочкой платежа, прием предоплаты за будущие поставки и займы, а также частичное исполнение обязательств для сохранения доверия контрагентов. Пшеницу, ячмень, рапс и подсолнечник вывозили на склады подконтрольных организаций в Усть-Лабинске Краснодарского края, где продукцию продавали третьим лицам — в том числе с выдачей чужой за собственную. Часть выручки не направлялась на расчеты с поставщиками и кредиторами.