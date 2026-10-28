На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий паводков

С начала работ сооружено 50 временных дамб общей протяженностью 3,777 км, для их возведения использован 8 191 мешок. Всего вывезено 1 938 куб. м грунта и расчищено 520 м русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка (Быстрая). Кроме того, из одного объекта откачано 48 куб. м воды.