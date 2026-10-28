На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий паводков
На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий подтопления, ситуация постепенно улучшается. В Ялте и Алупке спасатели и сотрудники администрации проводят расчистку русел рек и отводят воду. К работам привлечены 245 человек и 47 единиц техники.
В Алупке вода продолжает течь по улице Севастопольской. Как отмечают в оперативных службах, частная застройка расположена на месте русла ранее пересохшей реки. Сотрудники МЧС проводят расчистку и водоотводные работы, а также помогают местным жителям, в том числе маломобильным гражданам.
В Ялте механизированная техника расчищает русло реки Быстрой для обеспечения беспрепятственного стока воды. За минувшие сутки вывезено 80 самосвалов грунта.
По последним данным, от воды освободили 33 объекта, еще четыре остаются подтопленными. Комиссии продолжают обходы для оценки ущерба. Представители администрации разъясняют жителям порядок получения материальной помощи.
С начала работ сооружено 50 временных дамб общей протяженностью 3,777 км, для их возведения использован 8 191 мешок. Всего вывезено 1 938 куб. м грунта и расчищено 520 м русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка (Быстрая). Кроме того, из одного объекта откачано 48 куб. м воды.