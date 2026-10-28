Трое бывших полицейских осуждены в Сочи по делу о превышении полномочий
В Сочи трое бывших полицейских получили по три с половиной года колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Такое решение вынес Адлерский районный суд в отношении Николая Клименко, Руслана Хатхоху и Георгия Каракяна. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установил суд, в январе 2025 года сотрудник патрульно-постовой службы Георгий Каракян во время проверки автомойки выявил гражданина Таджикистана, который мыл автомобили. При этом патент иностранца разрешал ему работать разнорабочим, а в Краснодарском крае действовал запрет на трудоустройство иностранных граждан с такими патентами в сфере мойки автомобилей.
Каракян доставил мужчину в отдел полиции для проверки документов и оформления административного нарушения. В это время командиру взвода Николаю Клименко позвонил знакомый представитель власти и попросил не привлекать иностранца к ответственности. После этого заместитель командира роты Руслан Хатхоху, действуя по договоренности с Клименко, распорядился не составлять протокол. В результате выявленное нарушение не было оформлено.
Материалы в отношении представителя власти, обратившегося к полицейским с просьбой не привлекать иностранца к административной ответственности, выделены в отдельное производство.
В суде обвиняемые вину не признали, заявив, что изложенные в обвинении обстоятельства не соответствуют действительности. Суд назначил каждому по три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима и запретил на два года занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Николай Клименко и Руслан Хатхоху взяты под стражу в зале суда.