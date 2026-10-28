Трое бывших полицейских осуждены в Сочи по делу о превышении полномочий

В суде обвиняемые вину не признали, заявив, что изложенные в обвинении обстоятельства не соответствуют действительности. Суд назначил каждому по три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима и запретил на два года занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Николай Клименко и Руслан Хатхоху взяты под стражу в зале суда.