Путин: Россия помогает странам Африки в обеспечении их безопасности
Российские власти делают многое, чтобы помочь странам Африки в поддержании внутренней стабильности и безопасности, заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что с 45 странами Африки у России заключены соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, африканские военнослужащие и сотрудники правопорядка проходят подготовку в российских учебных заведениях.
«Наша страна вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на Африканском континенте... Россия многое делает, помогая африканским государствам в поддержании внутренней стабильности и безопасности, в укреплении оборонного и силового потенциала»,— рассказал господин Путин на саммите «Россия — Африка».
В июле 2023 года сообщалось, что Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) разработали проекты для производства оружия для ЮАР и третьих стран. По итогам того года более 30% поставок вооружений «Рособоронэкспорта» пришлось на страны Африки. В июле 2026-го Россию посетила военная делегация ЮАР.