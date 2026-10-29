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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Мир

Путин: Россия помогает странам Африки в обеспечении их безопасности

Российские власти делают многое, чтобы помочь странам Африки в поддержании внутренней стабильности и безопасности, заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что с 45 странами Африки у России заключены соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, африканские военнослужащие и сотрудники правопорядка проходят подготовку в российских учебных заведениях.
«Наша страна вносит весомый вклад в урегулирование текущих и предотвращение новых конфликтов на Африканском континенте... Россия многое делает, помогая африканским государствам в поддержании внутренней стабильности и безопасности, в укреплении оборонного и силового потенциала»,— рассказал господин Путин на саммите «Россия — Африка».
В июле 2023 года сообщалось, что Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) разработали проекты для производства оружия для ЮАР и третьих стран. По итогам того года более 30% поставок вооружений «Рособоронэкспорта» пришлось на страны Африки. В июле 2026-го Россию посетила военная делегация ЮАР.
Подробнее о проходящем в Москве саммите — в материале «Ъ» «Если в Африку сгрудились малые».

Саммит «Россия—Африка»

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (справа)
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Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (справа)

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Участники саммита перед началом пленарного заседания
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Участники саммита перед началом пленарного заседания

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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В этом году приглашения на саммит получили все 54 государства континента и 11 региональных объединений
3/263/26

В этом году приглашения на саммит получили все 54 государства континента и 11 региональных объединений

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Выставочная экспозиция в Гостином дворе
4/264/26

Выставочная экспозиция в Гостином дворе

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Участники саммита перед началом заседания
5/265/26

Участники саммита перед началом заседания

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Мероприятия саммита сопровождают Экономический гуманитарный форум «Россия—Африка», медиафорум и молодежный форум в МГИМО
6/266/26

Мероприятия саммита сопровождают Экономический гуманитарный форум «Россия—Африка», медиафорум и молодежный форум в МГИМО

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Первый саммит прошел в Сочи в 2019 году — тогда были представлены практически все страны континента, более 40 из них на уровне первых лиц
7/267/26

Первый саммит прошел в Сочи в 2019 году — тогда были представлены практически все страны континента, более 40 из них на уровне первых лиц

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Второй планировали на осень 2022 года в Эфиопии, но в итоге провели летом 2023-го в Санкт-Петербурге: до него добрались делегации полусотни стран, однако лидеров приехало лишь 17
8/268/26

Второй планировали на осень 2022 года в Эфиопии, но в итоге провели летом 2023-го в Санкт-Петербурге: до него добрались делегации полусотни стран, однако лидеров приехало лишь 17

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов (слева) и митрополит Каирский и Северо-Африканский, Патриарший экзарх Африки Кирилл
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Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов (слева) и митрополит Каирский и Северо-Африканский, Патриарший экзарх Африки Кирилл

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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В этом году участие в мероприятиях принимают более 2 тыс. человек. Помимо глав делегаций, в Москву приехали представители бизнеса, эксперты и журналисты
10/2610/26

В этом году участие в мероприятиях принимают более 2 тыс. человек. Помимо глав делегаций, в Москву приехали представители бизнеса, эксперты и журналисты

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Президенты России и Республики Бурунди Владимир Путин и Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании Экономического гуманитарного форума «Россия—Африка»
11/2611/26

Президенты России и Республики Бурунди Владимир Путин и Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании Экономического гуманитарного форума «Россия—Африка»

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Председатель Комиссии Экономического сообщества государств Центральной Африки Эзекиэль Нибигира
12/2612/26

Председатель Комиссии Экономического сообщества государств Центральной Африки Эзекиэль Нибигира

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Вице-премьер Александр Новак на заседании
13/2613/26

Вице-премьер Александр Новак на заседании

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Министр транспорта России Дмитрий Ядров
14/2614/26

Министр транспорта России Дмитрий Ядров

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и министр экономического развития России Максим Решетников
15/2615/26

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и министр экономического развития России Максим Решетников

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов
16/2616/26

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Президент России Владимир Путин на заседании форума
17/2617/26

Президент России Владимир Путин на заседании форума

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Программа включает несколько десятков панелей — об экономическом сотрудничестве, цифровизации, развитии медицины, науки, СМИ и молодежных обменах
18/2618/26

Программа включает несколько десятков панелей — об экономическом сотрудничестве, цифровизации, развитии медицины, науки, СМИ и молодежных обменах

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Президент России Владимир Путин и председатель Президентского совета Ливии Мухаммед Менфи
19/2619/26

Президент России Владимир Путин и председатель Президентского совета Ливии Мухаммед Менфи

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Слева направо: вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров
20/2620/26

Слева направо: вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Саммит «Россия—Африка»
Африка
Владимир Путин