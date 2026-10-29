Путин: Россия помогает странам Африки в обеспечении их безопасности

Российские власти делают многое, чтобы помочь странам Африки в поддержании внутренней стабильности и безопасности, заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что с 45 странами Африки у России заключены соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, африканские военнослужащие и сотрудники правопорядка проходят подготовку в российских учебных заведениях.