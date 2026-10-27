Главные новости за 27 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»
Руководителем управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области назначен Михаил Федосов. К исполнению обязанностей он приступил 27 октября. С 2021 года господин Федосов возглавлял Рамонский районный суд, а в апреле 2026-го Квалификационная коллегия судей региона одобрила его отставку.
Воронежское ООО «Маслозавод Третьяковский» завершило реорганизацию в форме присоединения ООО «Аграрная производственная компания «Симбиоз». Процедура началась в июне 2026 года. Обе компании связаны с активами семьи Ширяевых.
Один из крупнейших российских производителей продуктов питания — ГК «Эфко» с головным офисом в Белгородской области — прокомментировала антикартельную проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В пресс-службе группы сообщили, что контрольные мероприятия, предположительно, затронули большинство крупных игроков масложирового рынка на фоне существенного снижения цен на подсолнечник, которое связывают с высоким урожаем. Аналогичную причину проверок ФАС назвали в ГК «Благо», принадлежащей семье Фосманов и владеющей заводом в Верхнехавском районе Воронежской области.
Второй Западный окружной военный суд приговорил 54-летнего предпринимателя из Курска Сергея Мазура к 25 годам лишения свободы за подготовку теракта у здания правительства региона. Первые семь лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Липецкий городской совет согласовал обращение к губернатору Игорю Артамонову об установлении предельного индекса платы за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года. Инициативу внесли «РВК-Липецк» и региональное министерство энергетики и тарифов. По расчетам депутатов, индекс может составить 28,8%, тогда как компания просила повысить тариф на водоотведение на 45,9%.
Единственным владельцем орловского ООО «Фриголайн Евразия» стало московское ООО «Фригохолд». Компания специализируется на производстве промышленного холодильного и морозильного оборудования. До 22 июня она называлась «Фригогласс Евразия». С конца мая прямым собственником предприятия указывалась зарегистрированная в ОАЭ Veritas Investment Management Limited.
ООО СЗ «Строительная компания Жупиков» (входит в ГК «СКЖ», контролируется экс-депутатом Государственной думы Александром Жупиковым) построит десятиэтажный жилой дом с подземным этажом и встроенными коммерческими помещениями на улице имени Савостьянова в Тамбове. Стоимость проекта оценивается в 816,3 млн руб. Дом станет вторым объектом, который компания возводит в ЖК «Гармония».