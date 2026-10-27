Курский бизнесмен получил 25 лет за подготовку теракта у здания облправительства

По заданию кураторов в 2024-м он собирал и передавал сведения о военных и гражданских объектах, а также проводил разведку у здания регионального правительства, фиксируя его на фото и видео с разных ракурсов. В 2025 году представители украинских спецслужб предложили ему совершить теракт и посягательство на жизнь высокопоставленного представителя региональной власти. Сергей Мазур согласился: он должен был собрать взрывное устройство из компонентов, находившихся в тайнике, и заложить его около административного здания в Курске. Довести преступление до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.