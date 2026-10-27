Курский бизнесмен получил 25 лет за подготовку теракта у здания облправительства
Второй Западный окружной военный суд признал 54-летнего предпринимателя из Курска Сергея Мазура виновным в подготовке теракта у здания правительства региона. Ему назначили 25 лет лишения свободы, первые семь из которых он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Об этом сообщили в суде.
Также Сергей Мазур получил 1,6 млн руб. штрафа и ограничение свободы на полтора года. У него конфисковано 79,6 тыс. руб. Его осудили по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и покушении на оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. , ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), приготовлении к посягательству на жизнь государственного деятеля (ч. 1 ст. 30, ст. 277 УК РФ), а также легализации преступного дохода (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).
Суд установил, что Сергей Мазур родился в Винницкой области Украины. При этом постоянно проживал в Курске, где зарегистрирован находящийся в процессе ликвидации индивидуальный предприниматель с аналогичными фамилией и именем. Он с 2023 года занимался строительством жилых и нежилых зданий.
По версии следствия, фигурант был противником проведения спецоперации. В сентябре 2024 года через СМС он вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, предложив свои услуги за денежное вознаграждение.
По заданию кураторов в 2024-м он собирал и передавал сведения о военных и гражданских объектах, а также проводил разведку у здания регионального правительства, фиксируя его на фото и видео с разных ракурсов. В 2025 году представители украинских спецслужб предложили ему совершить теракт и посягательство на жизнь высокопоставленного представителя региональной власти. Сергей Мазур согласился: он должен был собрать взрывное устройство из компонентов, находившихся в тайнике, и заложить его около административного здания в Курске. Довести преступление до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В начале сентября Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу жителя Глушковского района Курской области Александра Абрамова, которого ранее приговорили к 24 годам лишения свободы за шпионаж и посягательство на жизнь силовика и военнослужащего.