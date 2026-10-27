Путин предупредил о последствиях исключения России с газового рынка

Господин Путин отметил, что Россия для зарубежных покупателей — это надежный, предсказуемый партнер. «Мы занимаем первое место в мире по запасам природного газа и второе — по его добыче. У нас создан уникальный производственный комплекс, который позволяет диверсифицировать поставки газа, развивать его переработку, газохимию»,— добавил он.