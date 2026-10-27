Путин предупредил о последствиях исключения России с газового рынка
Попытки исключить Россию из глобального газового рынка приведут к растущим издержкам для потребителей, компаний, предприятий и домохозяйств, заявил российский президент Владимир Путин.
«Именно это мы видим сейчас в Европе, которая сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей»,— сказал президент на Форуме стран — экспортеров газа (ФСЭГ).
Господин Путин отметил, что Россия для зарубежных покупателей — это надежный, предсказуемый партнер. «Мы занимаем первое место в мире по запасам природного газа и второе — по его добыче. У нас создан уникальный производственный комплекс, который позволяет диверсифицировать поставки газа, развивать его переработку, газохимию»,— добавил он.
По информации The New York Times, Еврокомиссия отказалась от предложения администрации США возобновить закупки природного газа из России в качестве одной из частей плана урегулирования конфликта на Украине. По данным европейского газового оператора ENTSOG, ЕС способен удовлетворить спрос на газ зимой, несмотря на крайне низкие запасы.