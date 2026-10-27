Липецкий городской совет согласовал обращение к губернатору о повышении платы за водоотведение на 28,8%

Заместитель министра энергетики и тарифов Липецкой области Светлана Крылова отметила, что при повышении тарифа на 45,9% для 60% жителей, которые платят за водоотведение до 250 руб. в месяц, прибавка составит не более 77 руб. Для 29% абонентов с платежом до 500 руб. она не превысит 155 руб. Речь идет о начислениях на лицевой счет, а не на одного человека.