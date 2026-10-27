Липецкий городской совет согласовал обращение к губернатору о повышении платы за водоотведение на 28,8%
В Липецке обратятся к Артамонову по поводу роста платы за водоотведение на 28,8%
Городской совет Липецка согласовал обращение к губернатору Игорю Артамонову о повышении предельного индекса платы за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года. Инициативу внесли «РВК-Липецк» и региональное министерство энергетики и тарифов. По расчетам городского совета, индекс может составить 28,8%. При этом компания просила увеличить тариф на водоотведение на 45,9%. Об этом сообщили в городском совете.
Главный инженер «РВК-Липецк» Александр Шачнев заявил, что с 2023 года в рамках концессионной работы построено и реконструировано почти 40 км сетей, а модернизация этапа биологической очистки на очистных сооружениях выполнена на 80%. При этом объем имущества компании с момента заключения соглашения удвоился, а объем обслуживаемых сетей водоотведения только за этот год вырос более чем на 30%.
По словам господина Шачнева, ожидаемый операционный убыток компании в 2026 году составит 500 млн руб., а накопленный с начала работы — 1 млрд руб. Для выполнения обновленных обязательств по модернизации сетей и очистных сооружений «РВК-Липецк» просил повысить тариф на водоотведение на 45,9%.
Заместитель министра энергетики и тарифов Липецкой области Светлана Крылова отметила, что при повышении тарифа на 45,9% для 60% жителей, которые платят за водоотведение до 250 руб. в месяц, прибавка составит не более 77 руб. Для 29% абонентов с платежом до 500 руб. она не превысит 155 руб. Речь идет о начислениях на лицевой счет, а не на одного человека.
По данным министерства, водоснабжение и водоотведение занимают всего 7,7% общей коммунальной квитанции. Совокупное повышение платы за услуги ЖКХ, согласно расчетам, составит около 1%.
В середине октября стало известно, что концессионер городских сетей водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж» предложил взять под управление еще 499 объектов коммунальной инфраструктуры. Согласно финансовой модели, до 2035 года город должен будет выплатить компании почти 4,9 млрд руб. платы концедента.