Apple представила обновленные iMac и MacBook Pro

14-дюймовый MacBook Pro поставляется с 12-ядерным M6, трехпортовой конфигурацией Thunderbolt 4, улучшенной камерой 12 Мп и функцией быстрой зарядки до 50% за полчаса. В Apple заявляют о приросте графической производительности на 30%, а также ИИ-задач на 25% по сравнению с предшественником на M5. Стоимость ноутбука в США начинается от $1999.