Apple представила обновленные iMac и MacBook Pro
Компания Apple анонсировала обновленные 24-дюймовый iMac и 14-дюймовый MacBook Pro. Оба устройства получили чип M6, произведенный по 2-нанометровому техпроцессу.
В максимальной версии процессор M6 оснащен 12 ядрами центрального процессора и графического процессора, а также двумя 16-ядерными блоками нейронного процессора для задач ИИ и имеет пропускную способность памяти до 170 ГБ/с. Кроме нового процессора, обе новинки получили поддержку Bluetooth 6 и Wi-Fi 7.
iMac сохранил прежний дизайн с 24-дюймовым экраном Retina 4.5K и 12-мегапиксельной камерой с поддержкой Center Stage. Производитель отмечает, что скорость работы с локальными ИИ-моделями у моноблока выросла в пять раз по сравнению с моделью 2024 года, а скорость чтения и записи SSD увеличилась вдвое. Цена базовой версии iMac составляет $1499.
14-дюймовый MacBook Pro поставляется с 12-ядерным M6, трехпортовой конфигурацией Thunderbolt 4, улучшенной камерой 12 Мп и функцией быстрой зарядки до 50% за полчаса. В Apple заявляют о приросте графической производительности на 30%, а также ИИ-задач на 25% по сравнению с предшественником на M5. Стоимость ноутбука в США начинается от $1999.
Предзаказ на новые модели откроется в среду, а официальные продажи стартуют 6 ноября.