Управление по охране воронежских памятников возглавил экс-председатель суда
Руководителем управления по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области назначен Михаил Федосов. Он приступил к своим обязанностям 27 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев, сообщили в правительстве региона.
Михаил Федосов родился в Североморске Мурманской области, окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». Работал на различных должностях в прокуратуре Воронежа и в судебных органах.
В частности, с 2021 года господин Федосов был председателем Рамонского райсуда Воронежской области. В апреле 2026 года Квалификационная коллегия судей (ККС) региона одобрила его заявление об отставке, сообщается на сайте ККС.
В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что пост руководителя управления по охране ОКН Воронежской области покинул Сергей Третьяков, занимавший его около года. Отмечалось, что господин Третьяков ушел с должности «по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами». По данным «Ъ-Черноземье», кадровые изменения не связаны с какими-либо претензиями в адрес ушедшего руководителя, а стали следствием перестановок на уровне зампредов облправительства. С 13 августа обязанности главы ведомства исполнял Сергей Хорунжий.