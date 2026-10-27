«Читай-город» потратил 100 млн руб. на изъятие запрещенных книг

Господин Брычкин также призвал создать процедуру уведомления о том, что по какой-либо книге ведется проверка. «Экспертиза эта всегда возникает внезапно… И ровно в тот момент, когда возникает эта экспертиза, нас начинают привлекать к ответственности. У нас даже шансов выполнить требования закона нет»,— добавил он.