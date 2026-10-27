«Читай-город» потратил 100 млн руб. на изъятие запрещенных книг
Крупнейшая в России сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» потратила около 100 млн руб. на изъятие из магазинов книг, которые по новым законам и правилам запрещены к продаже.
«Мы не можем выкинуть эти книги на помойку. Это токсичные отходы. Соответственно, их надо утилизировать, и это тоже за наш счет. Кроме того, нам никто не компенсирует затраты на то, что мы это снимаем с полки, что отправляем обратно на склад, что все это едет каким-то транспортом, а потом на складе обрабатывается»,— сказал глава сети «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин в интервью РБК.
Господин Брычкин также призвал создать процедуру уведомления о том, что по какой-либо книге ведется проверка. «Экспертиза эта всегда возникает внезапно… И ровно в тот момент, когда возникает эта экспертиза, нас начинают привлекать к ответственности. У нас даже шансов выполнить требования закона нет»,— добавил он.
В мае 2026 года издательство «Эксмо» сообщило «Ъ», что компания сняла с продажи 1080 наименований книг общим тиражом более 660 тыс. экземпляров. Причиной изъятия стали законы о запрете пропаганды наркотиков и ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).