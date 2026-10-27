Музыку подключили к экранам

Впрочем, не все участники рынка считают идею создания студии для производства клипов удачной. Сейчас с помощью ИИ за 10 тыс. руб. можно получить приличный клип, который также будет работать на продвижение трека, говорит еще один источник “Ъ” в музыкальной студии: «Да, это не будет шедевр, который создавала Мадонна или Бьорк, однако основную функцию он выполнять будет. Кроме того, аудитория уже привыкла к сгенерированному контенту, это подтверждают чарты. Лишь 10% попытаются разобраться, кто стоит за треком, остальные же могут узнать только спустя время, что за созданием трека стоял ИИ».