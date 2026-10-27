Музыку подключили к экранам
Эмин Агаларов присматривается к кинопроизводству
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов стал владельцем компании «АГ Филмс», созданную для производства нового кинопроекта, выход которого запланирован на следующий год. Собеседники “Ъ” на медиарынке не исключают, что в будущем студия может заняться производством клипов для другого проекта музыканта — лейбла Zhara Music.
Эмин Агаларов стал владельцем 100% в ООО «АГ Филмс», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Основной вид деятельности новой компании — «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ». Представитель господина Агаларова уточнил, что компания открыта в рамках производства одного кинопроекта, выход которого запланирован на следующий год: «Пока это все подробности, которыми мы можем поделиться».
У самого господина Агаларова есть опыт работы с медийными активами. Так, он развивал медиахолдинг Zhara Media (телеканал «Жара TV», радиостанция «Жара FM», музыкальный лейбл Zhara Music и журнал ОК!). Собственную музыкальную карьеру Эмин Агаларов начал в 2006 году. В 2017 году бывший топ-менеджер Warner Music в России Бахтияр Алиев (музыкант Bahh Tee) запустил лейбл Siyah Music, который в 2018 году в партнерстве с Эмином Агаларовым перешел в Zhara Music (в числе артистов были Slava Marlow, Idris & Leos, Jony и др.). В 2021 Warner Music Group купила лейбл Zhara Music со всем каталогом. В марте 2022 года Warner Music Group объявила о приостановке своей деятельности в России. В марте 2026 года господа Алиев и Агаларов стали совладельцами нового ООО «Жара Мьюзик» (см. “Ъ” от 30 марта), перезапустив проект.
В целом создание собственных продюсерских компаний и киностудий — частая практика среди музыкантов, желающих полностью контролировать свои экранные проекты, а также выпускать документальные фильмы, говорят опрошенные “Ъ” участники музыкального рынка.
«Поэтому это вполне логичный шаг, учитывая богатый бэкграунд Эмина как певца. В создание именно полноценной кинопроизводственной студии верится с трудом, поскольку этот сегмент насыщен, а денег на нем уже мало»,— считает собеседник “Ъ” в крупном лейбле.
Не исключено, что новое юрлицо в будущем может также заняться производством видеоклипов для лейбла Zhara Music, предполагает собеседник “Ъ” на рынке музыкальных лейблов: «Тогда это будет полный цикл 360 — лейбл, дистрибуция треков через компанию Ovokacho и съемка клипов, то есть сопровождение артиста почти на каждом шаге. Не хватает только своего билетного сервиса, ведь концертные площадки в распоряжении Агаларовых есть».
Впрочем, не все участники рынка считают идею создания студии для производства клипов удачной. Сейчас с помощью ИИ за 10 тыс. руб. можно получить приличный клип, который также будет работать на продвижение трека, говорит еще один источник “Ъ” в музыкальной студии: «Да, это не будет шедевр, который создавала Мадонна или Бьорк, однако основную функцию он выполнять будет. Кроме того, аудитория уже привыкла к сгенерированному контенту, это подтверждают чарты. Лишь 10% попытаются разобраться, кто стоит за треком, остальные же могут узнать только спустя время, что за созданием трека стоял ИИ».
Поэтому собеседник “Ъ” не видит смысла сейчас вкладываться в создание собственной студии производства видеоклипов, нанимать живых операторов, монтажеров и другой персонал. «Это просто невыгодно, даже с экономической точки зрения. Кроме того, не стоит забывать, что основной инструмент продвижения треков сейчас — это вертикальные клипы, а с их созданием ИИ более чем успешно справляется»,— резюмирует источник.
Газета «Коммерсантъ» №200от 28.10.2026, стр. 7