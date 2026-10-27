«Маслозавод Третьяковский» в Воронежской области завершил реорганизацию

По данным Rusprofile, ООО «Маслозавод Третьяковский» было зарегистрировано в июне 2009 года в селе Третьяки и с тех пор работает в сфере производства рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Директором с 23 июня 2023-го назначен Владислав Измайлов, а собственность распределена между пятью физическими лицами: 30% принадлежит Геннадию (Ивановичу) Ширяеву, по 20% — Дмитрию (Геннадьевичу) Ширяеву, Юлии (Геннадьевне) Голомазовой и Виктору (Ивановичу) Ширяеву, еще 10% — Людмиле (Владимировне) Ширяевой.