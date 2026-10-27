«Маслозавод Третьяковский» в Воронежской области завершил реорганизацию
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Маслозавод Третьяковский» завершило реорганизацию в форме присоединения ООО «Аграрная производственная компания "Симбиоз"». Процедура была начата в июне 2026 года. Обе компании входят в круг активов семьи Ширяевых.
По данным Rusprofile, ООО «Маслозавод Третьяковский» было зарегистрировано в июне 2009 года в селе Третьяки и с тех пор работает в сфере производства рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Директором с 23 июня 2023-го назначен Владислав Измайлов, а собственность распределена между пятью физическими лицами: 30% принадлежит Геннадию (Ивановичу) Ширяеву, по 20% — Дмитрию (Геннадьевичу) Ширяеву, Юлии (Геннадьевне) Голомазовой и Виктору (Ивановичу) Ширяеву, еще 10% — Людмиле (Владимировне) Ширяевой.
В 2025 году выручка ООО «Маслозавод Третьяковский» составила почти 10 млрд руб., увеличившись на 4,9% к предыдущему году. Чистая прибыль при этом снизилась на 41,9% — с 2 до 1,15 млрд руб., что указывает на сжатие маржи при росте оборота.
В начале октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что специализированный отдел судебных приставов по Воронежской области объявил в розыск экс-главу воронежского маслозавода «Эртильский» Салиха Конакова. По данным приставов, должник сменил место жительства и скрывается. Задолженность господина Конакова оценивается в 58 млн руб.