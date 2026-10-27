Инвесторы не отпускают металл
Структура трейдера Traxys пытается вернуть лицензию на добычу олова в ЕАО
Российская структура трейдера Traxys, среди акционеров которого американская Carlyle, «Ресурсы Малого Хингана» пытается в суде аннулировать решение об отзыве лицензий на добычу олова в Еврейской автономной области. Работа компании с 2020 года приостановлена из-за отсутствия финансирования в связи с санкциями, что привело к отзыву прав на пользование недрами.
ООО «Ресурсы Малого Хингана» (РМХ) оспаривает отзыв лицензий на разведку и добычу олова в Еврейской автономной области. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Приморского края от 23 октября по иску компании к Департаменту по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. РМХ просит признать недействительным решение от июня 2026 года о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензиям на хвостохранилище Хинганского месторождения, а также на месторождения Березовское и Центральное. Срок действий этих лицензий — 2031–2041 годы.
РМХ принадлежит люксембургской Traxys Europe S.A., структуре международного торговца металлами, минералами и сырья Traxys Group. Как сказано в отчетности РМХ за 2025 год, крупными акционерами Traxys выступают американская инвестиционная компания Carlyle и траст американского инвестора Луи Мура Бэкона, основателя хэдж-фонда Moore Capital Management.
С апреля 2020 года РМХ приостановила деятельность. Как поясняется в отчетности, все банки, которые обслуживают РМХ попали под санкции, потому Traxys Europe S.A. не может перечислить компании денежные средства, а в отсутствие достаточной выручки РМХ полностью зависима от предоставленного учредителем финансирования. В 2022 году арбитражный суд ввел по заявлению РМХ в компании процедуру наблюдения.
Тем не менее, сказано в отчетности, результаты геологоразведочных работ «обнадеживают и только увеличивают» интерес учредителей к проекту.
В 2019 году РМХ произвела около 340 тонн оловянного концентрата. Планировалось модернизировать ГОК для выхода на выпуск 1 тыс. тонн. Запасы хвостохранилища Хинганского месторождения оценивались в 6,5–8,5 млн тонн, Березовского — 2 млн тонн, Центрального — около 150 тыс. тонн. “Ъ” направил вопросы в РМХ, Traxys и Дальнедра.
О необходимости «прекращать лицензионные отношения» с РМХ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял еще летом 2025 года. «Это же недра, если у нас там кто-то мешает развиваться, я думаю, что давайте на рабочем уровне решим»,— цитировало чиновника ТАСС. Глава Минприроды Александр Козлов в интервью «Интерфаксу» в декабре 2025 года говорил, что природоохранная прокуратура направила в Роснедра сведения о нарушениях компании, после чего РМХ были выданы уведомления для устранения нарушений.
Александр Козлов, глава Минприроды, в интервью «Интерфаксу» в 2025 году:
«Наша задача — обеспечить эффективное управление сырьевой базой, поэтому ''спящие'' лицензии недопустимы».
Партнер Orchards Азат Ахметов отмечает, что РМХ ранее пыталась оспорить уведомления о возможном досрочном прекращении лицензий, но суд признал обоснованным направление уведомлений и установил нарушение сроков проведения геологоразведочных работ, выхода на проектную мощность и представления отчетности. «Это создает для РМХ неблагоприятный фон, однако само по себе не предрешает исход нового спора»,— замечает юрист. По его словам, ключевое значение будет иметь то, какие действия предприняты для устранения нарушений и какие нарушения фактически сохранялись на момент принятия решения.
Если нарушения к установленному сроку действительно сохранялись, а процедура была соблюдена, шансы вернуть лицензии представляются невысокими, продолжает юрист.
Наиболее сильной позицией РМХ может стать подтверждение работы по устранению нарушений в сочетании с указанием на конкретные недостатки процедуры их досрочного прекращения, считает Азат Ахметов.
Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что в 2019 году капитальные затраты на освоение актива оценивались в 5 млрд руб., но с учетом длительной остановки производства, а также накопленной за эти годы инфляции стоимость проекта сегодня уже может оцениваться в 8–10 млрд руб. Эксперт добавляет, что проект сохраняет привлекательность для инвесторов, ориентированных на экспорт оловянного концентрата в Китай. Котировки олова закрепились на уровне $50,1–50,2 тыс. за тонну, спрос на металл поддерживается ростом потребления, который вызван бумом строительства дата-центров для нужд искусственного интеллекта, говорит Максим Шапошников.
Газета «Коммерсантъ» №200от 28.10.2026, стр. 9