Инвесторы не отпускают металл

О необходимости «прекращать лицензионные отношения» с РМХ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял еще летом 2025 года. «Это же недра, если у нас там кто-то мешает развиваться, я думаю, что давайте на рабочем уровне решим»,— цитировало чиновника ТАСС. Глава Минприроды Александр Козлов в интервью «Интерфаксу» в декабре 2025 года говорил, что природоохранная прокуратура направила в Роснедра сведения о нарушениях компании, после чего РМХ были выданы уведомления для устранения нарушений.