Липецкий «Моторинвест» может начать производство седана Voyah Passion

Липецкий завод «Моторинвест» планирует начать сборку седана Voyah Passion. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе предприятия. Автопроизводитель пока не называет сроки старта производства.

В январе «Моторинвест» начал производить гибридные кроссоверы Voyah. Речь идет о двух моделях — Dream и Free. По данным Минпромторга, Voyah Dream и Free Voyah вошли в программу льготного автолизинга, которая позволяет купить автомобиль со скидкой 35% (но не более чем на 925 тыс. руб.).

По словам источника «Ъ», в конце прошлого года «Моторинвест» заключил с Минпромторгом и правительством Липецкой области специнвестконтракт (СПИК) по производству гибридов. СПИК позволит предприятию получать промышленные субсидии, и, таким образом, сделать гибриды Evolute и Voyah российского производства конкурентоспособнее по цене относительно импортных.

«Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электрокаров и гибридов. Завод официально запустили в Краснинском районе Липецкой области в сентябре 2022 года. Объем вложений составил 13 млрд руб. Сейчас на предприятии также собирают пять моделей Evolute: четыре электрокара — i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-VAN — и гибридный кроссовер i-SPACE.

Юрий Голубь