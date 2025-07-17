В модернизацию липецкого производства электрокаров и гибридов вложили 1 млрд

Липецкий «Моторинвест» вложил около 1 млрд руб. в модернизацию производства электромобилей и гибридов Evolute и Voyah. В частности средства пошли на реконструкцию цеха окраски и увеличение автоматизации. Об этом рассказал «Ъ» управляющий партер предприятия Андрей Резников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка автомобиля Evolute i-JOY на конвейере

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сборка автомобиля Evolute i-JOY на конвейере

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Резников уточнил, что до появления нового цеха все автомобили на предприятии в Краснинском районе Липецкой области собирались методом крупноузловой сборки. По его словам, не позднее первого квартала 2026 года все модели Evolute и Voyah будут выпускаться по циклам сварки, окраски и мелкоузловой сборки. Первой моделью, которая пройдет этот цикл, станет Evolute i-SPACE. Следующей будет Voyah Free — в четвертом квартале этого года.

«Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электромобилей и гибридов. Завод официально запустили в Краснинском районе Липецкой области в сентябре 2022 года. Объем вложений составил 13 млрд руб. Сейчас на предприятии собирают гибриды Voyah Dream и Free Voyah, а также пять моделей Evolute: четыре электрокара — i-PRO, i-JOY, i-SKY, i-VAN — и гибридный кроссовер i-SPACE.

Подробнее о модернизации производства «Моторинвеста» — в публикации «Ъ».