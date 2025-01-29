Липецкий «Моторинвест» запустил производство гибридных кроссоверов Voyah

На липецком заводе «Моторинвест» начали производить гибридные кроссоверы Voyah. Речь идет о двух моделях — Dream и Free. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По данным Минпромторга, Voyah Dream и Free Voyah вошли в программу льготного автолизинга, которая позволяет купить автомобиль со скидкой 35% (но не более чем на 925 тыс. руб.).

Летом прошлого года компания начала выпуск гибридного кроссовера i-SPACE из серии Evolute. Однако, как следует из сообщения Минпромторга, в программу льготного автолизинга модель пока не вошла.

По словам источника «Ъ», в конце прошлого года «Моторинвест» заключил с Минпромторгом и правительством Липецкой области специнвестконтракт (СПИК) по производству гибридов. СПИК позволит предприятию получать промышленные субсидии, и, таким образом, сделать гибриды Evolute и Voyah российского производства конкурентоспособнее по цене относительно импортных.