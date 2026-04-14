Липецкий дистрибьютор Evolute и Voyah за год удвоил выручку до 50 млрд рублей

По итогам 2025 года липецкий дистрибьютор электромобилей и гибридов российско-китайских марок Evolute и Voyah ООО «Моторинвест» удвоил выручку до 50,4 млрд руб. против 24,8 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль компании увеличилась в 9,1 раза — с 46,6 млн до 424,4 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности предприятия, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Кузова автомобилей на конвейере завода «Моторинвест» в Липецкой области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Кузова автомобилей на конвейере завода «Моторинвест» в Липецкой области

Себестоимость продаж ООО «Моторинвест» за 2025 год составила 39,6 млрд руб. (рост в 1,9 раза), валовая прибыль — 10,8 млрд руб. (рост в 3,1 раза). Прибыль от продаж достигла 8,4 млрд руб. против 1,4 млрд руб. в 2024-м. Прибыль до налогообложения составила 622 млн руб.

Долгосрочные обязательства компании в 2025 году снизились с 8 млрд руб. до 241 млн руб. Предприятие погасило все долгосрочные кредиты. Краткосрочные обязательства увеличились с 14,1 до 19,6 млрд руб. Совокупный объем краткосрочных кредитов фирмы составил 11,6 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Моторинвест» зарегистрировали в Липецкой области в апреле 2011 года. Компания специализируется на производстве легковых автомобилей. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор — Андрей Ханин. Информация о трех учредителях скрыта согласно федеральному законодательству

В конце февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкое АО «Эвиа» (работает в связке с ООО «Моторинвест») увеличило выручку в 16 раз — с 2,1 до около 35 млрд руб.

В марте 2022 года ООО «Моторинвест» подписало с Минпромторгом и правительством Липецкой области специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на выпуск гибридных электромобилей. Механизм СПИК открывает предприятию доступ к промышленным субсидиям, что позволяет снизить конечную стоимость гибридов Evolute и Voyah российской сборки относительно импортных аналогов. Общий объем заявленных вложений в проект оценивали в 13 млрд руб.

Кабира Гасанова