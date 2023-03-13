«Красить и варить не нужно»

Заместитель гендиректора ООО «Моторинвест» по производству Сергей Мамонтов, руководящий сборкой электромобилей под брендом Evolute на заводе в Краснинском районе Липецкой области, в интервью «Ъ-Черноземье» сообщил о сегодняшних мощностях предприятия и использовании на нем российской продукции, а также уточнил планы по выпуску машин на 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Какая часть липецкого предприятия сегодня занята под сборку электромобилей?

— Честно говоря, мощности по сборке пока не загружены даже наполовину, скорее процентов на 20. Дело в том, что здесь огромные цеха, а всего у завода есть 300 га земли, поэтому достаточно места, где развиваться дальше. Можно не то что собирать, но и производить в полном цикле 100 тыс. автомобилей в год со сваркой и окрашиванием.

— Сейчас покрасочные мощности не задействованы?

— Пока нет, окрасочный цех на несколько этажей в консервации. Красить и варить в данный момент ничего не нужно. Мы завозим комплектующие.

— На момент запуска производства в компании сообщали «Ъ» о планах выпустить 3 тыс. автомобилей за оставшиеся несколько месяцев 2022 года, затем они были скорректирован до 2 тыс. Успели ли?

— По итогам 2022-го мы собрали 1,7 тыс. автомобилей двух моделей, из которых 1 тыс. седанов I-Pro и около 700 кроссоверов I-Joy.

— Намерения по выпуску в 2023 году 10–15 тыс. машин не изменились?

— Сейчас мы выпускаем от 500 до 600 машин в месяц, пока задача — придерживаться этих темпов. Планируем к лету расширить модельный ряд по сборке, соответственно увеличим объем выпуска. К сегодняшним двум добавятся минивен I-Van и более крупный кроссовер I-Jet. На данный момент на сборке работает 250 сотрудников. В основном это жители Ельца, Красного, Лебедяни и ближайших сел. По мере увеличения модельного ряда сможем нанять еще работников на производство.

— Такими темпами получается порядка 7 тыс. автомобилей за год…

— Но это пока мы выпускаем две модели, а дальше посмотрим, как будет реагировать рынок. Сегодня виден некоторый спад спроса, но он исключительно сезонный, какой всегда бывает зимой в автомобильной отрасли… а тем более в электромобильной. Их сначала нужно распробовать, как новый вид телефонов. А новое иногда воспринимается в штыки. Пока в день выпускаем до 45 машин, большую часть из них вскоре отгружаем автовозами дилерам и корпоративным заказчикам.

— Были ли уже крупные корпоративные поставки в Липецкой области и Черноземье?

— Недавно отправили 200 машин для работы в такси в Нижний Новгород, до этого — крупную партию в каршеринг на Дальний Восток. Со многими регионами мы ведем переговоры. В Черноземье пока этого нет.

— Еще в 2021 году в правительстве Липецкой области делились ожиданиями, что к производству электромобилей в регионе присоединятся местные производители аккумуляторов, металла, красок, шин и других компонентов. Уже успели познакомиться с их возможностями?

— Пока ведутся работы по изучению в целом в России продукции, которую возможно поставлять на предприятие. Проверяется качество у претендентов, которые могут предложить какие-то услуги и компоненты для электромобилей. В том числе такая работа ведется и с липецкими компаниями. Но раскрывать детали в условиях конкурентной борьбы пока ни к чему.

— Какие компоненты российского производства используются на сегодняшний день?

— Масла, технические жидкости, модули мультимедийной системы. Программное обеспечение для нее тоже российское. Создали собственную телеметрическую систему для удаленного управления состоянием автомобиля, она тоже производится в России. Также готовы устанавливать дополнительный дизельный отопитель салона, чтобы не тратить ресурс тяговой батареи на прогрев.

— На дорогах в Липецкой области уже встречаете автомобили вашей сборки?

— Здесь пока еще не видел. Вокруг сельская местность и аудитория более консервативная. Но в любом случае нам от прогресса никуда не деться, в больших регионах наши машины уже заметны.

Беседовал Сергей Калашников