Гендиректор Cloud.ru рассказал о планах по строительству новых ЦОДов

Строящийся сейчас в Подмосковье первый ЦОД, отметил господин Лобоцкий, компания рассчитывает ввести в эксплуатацию в 2027 году. Мощность составит около 11 МВт. ЦОД будет рассчитан на 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт. Уровень надежности — Tier III.