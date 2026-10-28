Гендиректор Cloud.ru рассказал о планах по строительству новых ЦОДов
Провайдер облачных сервисов Cloud.ru рассматривает возможность строительства новых центров обработки данных, но пока сосредоточен на том, чтобы ввести в эксплуатацию первый собственный ЦОД.
«Новые мощности будут появляться. Конкретная модель — собственный объект или партнерская площадка — будет зависеть от спроса и экономики проекта», — сказал «Ъ» гендиректор компании Михаил Лобоцкий.
Строящийся сейчас в Подмосковье первый ЦОД, отметил господин Лобоцкий, компания рассчитывает ввести в эксплуатацию в 2027 году. Мощность составит около 11 МВт. ЦОД будет рассчитан на 890 серверных стоек мощностью до 20 кВт. Уровень надежности — Tier III.