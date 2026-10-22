Завод электрокаров под Липецком готовы преобразовать в индустриальный парк

«Ъ-Черноземье» писал о концепции частного индустриального парка в Краснинском районе еще в 2014 году. Тогда ИП на площадях ООО «Моторинвест» планировали создать «в ближайшее время». Озвучивалось, что ИП может занять площадь около 420 га, на которых «планируется предоставить производственные площадки 40 резидентам».