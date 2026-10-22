Завод электрокаров под Липецком готовы преобразовать в индустриальный парк
Минпромторг России и министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области утвердили концепцию преобразования производственного комплекса автопроизводителя ООО «Моторинвест» (выпускает автомобили Evolute и Voyah) в Краснинском районе в индустриальный парк (ИП). Об этом в региональном правительстве сообщили 22 октября. По словам областных властей, целью является создание базы для предприятий машиностроения, выпуска автокомпонентов и смежных отраслей.
Площадь индустриального парка составит более 45 га. Власти рассчитывают, что его инфраструктура позволит компаниям «быстрее запускать проекты и сотрудничать с действующим автопроизводством».
«Для региона это шанс привлечь инвестиции, нарастить локализацию компонентов, создать рабочие места и увеличить налоговые поступления»,— отметили в облправительстве.
Предполагается, что ООО «Моторинвест» предоставит площади и земельные участки, вложит средства в инженерные сети и сформирует единую систему управления парком, включая сервисы по логистике и эксплуатации объектов. Липецкая область в свою очередь «поддержит проект налоговыми льготами, сопровождением инвестпроектов и проработкой федеральной поддержки».
«Компания будет развивать площадку и привлекать участников, а регион возьмет на себя создание благоприятных условий. Ожидаем, что проект укрепит автомобильную отрасль региона, поддержит местный бизнес и сделает вклад в технологический суверенитет страны»,— прокомментировал инициативу губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Ъ-Черноземье» писал о концепции частного индустриального парка в Краснинском районе еще в 2014 году. Тогда ИП на площадях ООО «Моторинвест» планировали создать «в ближайшее время». Озвучивалось, что ИП может занять площадь около 420 га, на которых «планируется предоставить производственные площадки 40 резидентам».
На этой неделе также сообщалось, что ООО «Моторинвест» оспорило в Арбитражном суде Воронежской области решение региональной таможни о доначислении почти 6 млн руб. платежей и пеней. Суд признал незаконными действия таможни по переквалификации ввезенных из Китая комплектующих и обязал ведомство вернуть компании необоснованно взысканные средства.